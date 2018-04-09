KADIN

Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK HABERLERİ  | 09.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

Proteinlerin vücudumuzun işleyişinde hayati bir rol oynadığını hepimiz biliyoruz. Ancak yeterli özeni göstermiyoruz. Yapılan bir araştırma dünya çapında yaklaşık 1 milyar insanın protein eksikliği olduğunu söylüyor. Özellikle Orta Afrika ve Güney Asya'da. Burada çocukların %30 kadarının çok az protein aldığı tespit edilmiş. Protein eksikliğinizin olup olmadığını nasıl anlarsınız? Protein eksikliği ile ilgili belirti ve semptomları okuyarak problemin ne olduğunu anlayabilirsiniz.

Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

Yemek isteği

1

Kendinizi her zaman aç hissediyorsanız, bir şeyler atıştırmak için sürekli istek halindeyseniz bu düşük protein, yüksek karbonhidrat ve şeker diyetinden kaynaklanabilir. Sorununuzu doktorunuza danışın.

Kas kütlesi kaybı ve eklem ağrısı

2

Kaslar vücudun en büyük protein rezervuarıdır. Kas güçsüzlüğü, ağrı ve kitle kaybı protein eksikliğinin bir göstergesidir. Protein kas büyümesi ve bakımı için gereklidir.

Deri ve tırnak problemleri

3

Protein eksikliği tırnaklarınızı kırılgan, zayıf hale getirebilir, kahverengimsi ve beyaz lekelerin oluşmasına neden olabilir. Protein eksikliği cildi de etkileyebilir. Çünkü protein hücre yenilenmesini sağlar, yeni hücreler üretir ve ölü olanların yerine geçer. Eğer cildiniz kuru, pul pul dökülmüş ve çatlamış hissederseniz protein eksiklğiniz olabilir.

Saç kaybı

4

Saçlarımız keratin olarak bilinen% 90 proteinden oluşur. Yeterli miktarda besin almazsanız, saçlarınız incelebilir ve soluklaşabilir.

Yağlı karaciğer

5

Yağlı karaciğer, protein eksikliğinin en sık görülen semptomlarından biridir ve tedavi edilmezse, enflamasyona (iltihap) ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Bu daha çok alkol tüketenlerde ve obez insanlarda görülür.

Kemik kırılmaları

6

Tıpkı kaslar gibi, düşük protein alımı da kemikleri etkileyebilir. Yeterli proteine sahip olmamak, kemiklerin zayıflamasına yol açarak kemik kırılma riskini artırır. Protein kalsiyum emilimi ve kemik metabolizmasına yardımcı olmak için gereklidir

Uyku eksikliği

7

Uyumakta zorluk çekiyorsanız protein eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Daha iyi uyku için yatmadan önce protein açısından zengin yiyecekler yememiz gerekiyor.

Beyin sağlığı

8

Sağlıklı beyin fonksiyonunu desteklemek için uygun bir protein alımı çok önemlidir. Motivasyon eksikliği, zayıf hafıza veya yeni bir şey öğrenmeyle ilgili sorun yaşarsanız, protein eksikliğinizin bir işareti olabilir.

USDA'ya (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) göre erkekler için önerilen günlük protein alım miktarı günlük olarak günde 56 gr, kadınlar için günde 46 gr ve çocuklar için, yaşlarına göre 19 ila 34 gr arasında değişmektedir. Hamileyseniz veya hastaysanız bu durum değişebilir.

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