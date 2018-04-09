Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

Yemek isteği

Kendinizi her zaman aç hissediyorsanız, bir şeyler atıştırmak için sürekli istek halindeyseniz bu düşük protein, yüksek karbonhidrat ve şeker diyetinden kaynaklanabilir. Sorununuzu doktorunuza danışın.

Kas kütlesi kaybı ve eklem ağrısı

Kaslar vücudun en büyük protein rezervuarıdır. Kas güçsüzlüğü, ağrı ve kitle kaybı protein eksikliğinin bir göstergesidir. Protein kas büyümesi ve bakımı için gereklidir.

Deri ve tırnak problemleri

Protein eksikliği tırnaklarınızı kırılgan, zayıf hale getirebilir, kahverengimsi ve beyaz lekelerin oluşmasına neden olabilir. Protein eksikliği cildi de etkileyebilir. Çünkü protein hücre yenilenmesini sağlar, yeni hücreler üretir ve ölü olanların yerine geçer. Eğer cildiniz kuru, pul pul dökülmüş ve çatlamış hissederseniz protein eksiklğiniz olabilir.

Saç kaybı

Saçlarımız keratin olarak bilinen% 90 proteinden oluşur. Yeterli miktarda besin almazsanız, saçlarınız incelebilir ve soluklaşabilir.

Yağlı karaciğer

Yağlı karaciğer, protein eksikliğinin en sık görülen semptomlarından biridir ve tedavi edilmezse, enflamasyona (iltihap) ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Bu daha çok alkol tüketenlerde ve obez insanlarda görülür.