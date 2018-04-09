Protein eksikliği olduğunu gösteren işaretler

Yemek isteği
Kendinizi her zaman aç hissediyorsanız, bir şeyler atıştırmak için sürekli istek halindeyseniz bu düşük protein, yüksek karbonhidrat ve şeker diyetinden kaynaklanabilir. Sorununuzu doktorunuza danışın.
Kas kütlesi kaybı ve eklem ağrısı
Kaslar vücudun en büyük protein rezervuarıdır. Kas güçsüzlüğü, ağrı ve kitle kaybı protein eksikliğinin bir göstergesidir. Protein kas büyümesi ve bakımı için gereklidir.
Deri ve tırnak problemleri
Protein eksikliği tırnaklarınızı kırılgan, zayıf hale getirebilir, kahverengimsi ve beyaz lekelerin oluşmasına neden olabilir. Protein eksikliği cildi de etkileyebilir. Çünkü protein hücre yenilenmesini sağlar, yeni hücreler üretir ve ölü olanların yerine geçer. Eğer cildiniz kuru, pul pul dökülmüş ve çatlamış hissederseniz protein eksiklğiniz olabilir.
Saç kaybı
Saçlarımız keratin olarak bilinen% 90 proteinden oluşur. Yeterli miktarda besin almazsanız, saçlarınız incelebilir ve soluklaşabilir.
Yağlı karaciğer
Yağlı karaciğer, protein eksikliğinin en sık görülen semptomlarından biridir ve tedavi edilmezse, enflamasyona (iltihap) ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Bu daha çok alkol tüketenlerde ve obez insanlarda görülür.
Kemik kırılmaları
Tıpkı kaslar gibi, düşük protein alımı da kemikleri etkileyebilir. Yeterli proteine sahip olmamak, kemiklerin zayıflamasına yol açarak kemik kırılma riskini artırır. Protein kalsiyum emilimi ve kemik metabolizmasına yardımcı olmak için gereklidir
Uyku eksikliği
Uyumakta zorluk çekiyorsanız protein eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Daha iyi uyku için yatmadan önce protein açısından zengin yiyecekler yememiz gerekiyor.
Beyin sağlığı
Sağlıklı beyin fonksiyonunu desteklemek için uygun bir protein alımı çok önemlidir. Motivasyon eksikliği, zayıf hafıza veya yeni bir şey öğrenmeyle ilgili sorun yaşarsanız, protein eksikliğinizin bir işareti olabilir.
USDA'ya (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) göre erkekler için önerilen günlük protein alım miktarı günlük olarak günde 56 gr, kadınlar için günde 46 gr ve çocuklar için, yaşlarına göre 19 ila 34 gr arasında değişmektedir. Hamileyseniz veya hastaysanız bu durum değişebilir.
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