Protestoların ortasında çırılçıplak bir adam!

Dün öğleden sonra ABD Başkanı Donald Trump yanlısı yüzlerce kişi Portland'ın güneyindeki küçük bir kasabada toplandı.

Bu gösteri, aşırı sağcı bir grubun üyesinin Oregon'da vurulmasından ve hayatını kaybetmesinden bir hafta sonra gerçekleşti.

Gösteri, ABD'nın Oregon eyaletinin başkenti Salem'de, Trump'ın destekçisi farklı grupların katılımıyla düzenlendi.

ABD'de Eylül ayının ilk pazartesi günü kutlanan İşçi Bayramı'nda Trump yandaşları silahlarıyla destek yürüyüşü düzenledi.

Otomobillerini Trump ve ABD bayraklarıyla donatan grup, koronavirüse karşı komplo teorisini ve polis ekiplerini desteklemek için Oregon'da toplandı.

Trump destekçileri ve karşı protestocular Oregon'un Kongre Binası'nın önünde çatıştı. Yerel polisin olay yerine gelmesinin ardından grup kısa süre içinde dağıldı.

Gösteriye aşırı sağcı neo-faşist gruplardan 'Proud Boys' üyeleri de silahlarıyla katıldı.

Bazı göstericiler ise paintball silahı ya da ellerindeki beysbol sopalarıyla eyleme destek verdi.

Sokağın ortasında çırılçıplak duran bir adam, Reuters foto muhabiri tarafından böyle görüntülendi.