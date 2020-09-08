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Protestoların ortasında çırılçıplak bir adam!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

ABD'de sular durulmuyor. Ürküten görüntüler bu kez Oregon eyaletinden geldi. Protestoların ortasında çırılçıplak halde duran adam herkesi şoke etti.

Protestoların ortasında çırılçıplak bir adam!

Dün öğleden sonra ABD Başkanı Donald Trump yanlısı yüzlerce kişi Portland'ın güneyindeki küçük bir kasabada toplandı.

Bu gösteri, aşırı sağcı bir grubun üyesinin Oregon'da vurulmasından ve hayatını kaybetmesinden bir hafta sonra gerçekleşti.

Gösteri, ABD'nın Oregon eyaletinin başkenti Salem'de, Trump'ın destekçisi farklı grupların katılımıyla düzenlendi.

ABD'de Eylül ayının ilk pazartesi günü kutlanan İşçi Bayramı'nda Trump yandaşları silahlarıyla destek yürüyüşü düzenledi.

Otomobillerini Trump ve ABD bayraklarıyla donatan grup, koronavirüse karşı komplo teorisini ve polis ekiplerini desteklemek için Oregon'da toplandı.

Trump destekçileri ve karşı protestocular Oregon'un Kongre Binası'nın önünde çatıştı. Yerel polisin olay yerine gelmesinin ardından grup kısa süre içinde dağıldı.

Gösteriye aşırı sağcı neo-faşist gruplardan 'Proud Boys' üyeleri de silahlarıyla katıldı.

Bazı göstericiler ise paintball silahı ya da ellerindeki beysbol sopalarıyla eyleme destek verdi.

Sokağın ortasında çırılçıplak duran bir adam, Reuters foto muhabiri tarafından böyle görüntülendi.

Çıplak adamın çevresi, Salem'de Black Lives Matter aktivistleriyle yaşanan tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından sarıldı.

Grup Trump'a destek sloganları atarken eylemlerde iki kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Portland'daki gösteriler, Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından Mayıs ayı sonlarında başladı ve 100 günden uzun süredir sürüyor.

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