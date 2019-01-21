Protokol üyeleri yükümlülerle okulda boya yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Farabi İlkokulu'nda bakım işleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, yükümlülerle boya yaptı, okul bahçesine fidan dikti.

Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlüler, kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 11 okulda temizlik, bakım, boya, badana ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirecek.

Bu kapsamda Farabi İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Korkmaz, denetimli serbestlik uygulamasının kişilere dışarıda bazı yükümlülükler yükleyerek topluma yeniden kazandırma amacı güttüğünü belirterek, zaman zaman yükümlülerin kamuya yararlı alanlarda çalışma hizmeti de gördüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediyesiyle yakın zamanda yaptıkları protokolle ağaçlandırma çalışmalarında yükümlülerin görev almaya başladığını ifade eden Korkmaz, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında okullarda boya ve temizlik işleri yapılacağını kaydetti.

Korkmaz, "Kocaeli'de 9 bin takip edilen denetimli serbestlik yükümlümüz var. Bunlardan 300 kişi doğrudan kamuya yararlı işte çalıştırma yükümlüsü. Okullarımızın yarıyıl tatiline girmesiyle beraber 18 Ocak-4 Şubat arasında Kocaeli'de 11 okulda boya, badana, tamirat, tadilat, temizlik ve varsa ağaçlandırma ile oyun parkı yapım işlerini yükümlülerimiz aracılığıyla yapacağız. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize bu projede ortaklık yapıyor. Güzel bir proje, okullarımız öğrencilerimize 15 gün sonra tertemiz bir şekilde teslim edilecek." şeklinde konuştu.