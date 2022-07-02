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Protokol üyelerini taşıyordu! Bayram dönüşü denizde feci kazada yürekler ağza geldi... Restoran sahibi tepki gösterdi

02.07.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamasından dönen protokol üyelerini taşıyan tekne, sahildeki bir restoranın iskelesine çarparak kaza yaptı. Kaza sırasında teknedeki bir kişi düştü. Teknenin çarptığı restoranın sahibi İbrahim Bayraktar korku dolu anları saniye saniye kaydetti. Kaza anını anlatan Bayraktar, protokole de tepki gösterdi.

Protokol üyelerini taşıyordu! Bayram dönüşü denizde feci kazada yürekler ağza geldi... Restoran sahibi tepki gösterdi

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dün yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sakarya'da Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Belediye Başkanı İshak Sarı da dahil protokol üyelerini taşıyan tekne kazasında bir kişi iskeleye düştü. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Kaza anı, işletme sahibi İbrahim Bayraktar tarafından saniye saniye görüntülendi. "Allah’tan cana bir şey gelmedi. İşletmede oluşan hasar sorun değil" diyen Bayraktar, "Asıl bizi üzen 40-45 kişilik bir protokol içerisinden sadece 3 kişinin geçmiş olsun dileklerini iletmesi oldu" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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SAHİLE YAKLAŞIRKEN ARIZALANDI

Kutlamalar kapsamında deniz şehitleri anısına dün Karadeniz'e çiçek bırakan Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ve Belediye Başkanı İshak Sarı'nın da aralarında olduğu protokol üyelerini taşıyan teknenin sahile yaklaştığı esnada şanzımanı arızalandı.

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Talihsiz kaza, dün Karasu ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yıl dönümü kutlamalarında meydana geldi. Program çerçevesinde Yeni Mahallesi’nde bulunan Karasu Liman Başkanlığı önünden tekne ile denize açılan ilçe protokolü, deniz şehitleri anısına Karadeniz’e çiçek bıraktı. İçerisinde yaklaşık 45 kişilik bir protokolün bulunduğu öğrenilen tekne, denize çiçek bırakılmasının ardından tekrar iskeleye doğru yola çıktı. Bu esnada arızalanan tekne, kontrolden çıkarak bölgede bulunan bir işletmenin iskele kısmına çarptı.

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ÇARPIŞMA ANINDA TEKNEDEKİ KİŞİ İSKELEYE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisi ile tekne üzerindeki bir kişi iskeleye düşerken, işletmenin bazı camları tuzla buz oldu. Korku dolu anlar ise, o esnada tekneyi çeken bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; teknenin, işletmenin iskele kısmına çarpması ile birlikte teknede bulunan bir kişinin iskeleye düşmesi ve işletmenin camlarının kırılma anları yer aldı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazada tekne ve işletmenin iskele kısmında hasar meydana geldi.

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“BİR ANDA ÇARPTI, ŞAŞIRDIK KALDIK”

Kazada can kaybı yaşanmamasının sevindirdiğini ancak olayın ardından 45 kişilik bir protokol grubu içerisinden sadece 3 kişinin kendisine geçmiş olsun dileklerini iletmesinin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade eden işletme sahibi İbrahim Bayraktar, “Dün Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebi ile ilçemizde protokolümüz denize açıldı. Bizde işletmemizde oturuyorduk. O esnada tekne yavaş yavaş geliyordu ve arkadaşlarda çekim yapıyordu. Tam sebebini biz de bilmiyoruz ama teknenin şanzıman kısmında bir arıza oluşmuş galiba. Bir anda işletmemizin iskele kısmına çarptı ve camlar kırıldı. Şaşırdık kaldık, Allah’tan cana bir şey gelmedi.

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"BİZİ ÜZEN NOKTA BU OLDU"

İşletmeye gelen hasar sorun değil ama bizi üzen ondan sonrası oldu. 40-45 kişilik bir protokol içerisinden sadece 2-3 kişi geçmiş olsun dileklerini iletti. Diğerleri bir geçmiş olsun bile demedi, bizi üzen nokta bu oldu. Cam takılır, mühim olan kalpteki yaranın tamir olması. Tekne baya büyüktü, yavaş geliyordu, daha büyük bir kaza da olabilirdi. İşletmeye zarar verdi, camları kırdı, maddi zarar önemli değil. Herhangi bir can kaybı yaşanmaması bizi sevindiren tarafı oldu” dedi.

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(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kabotaj bayramı kaza tekne
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