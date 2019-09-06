KADIN

PRP’nin yumurtalıklar üzerindeki etkisi

Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Fatih Şendağ
HAMİLELİK HABERLERİ  | 06.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

PRP tedavisi uygulanmadan önce genel olarak kadının yumurtalık rezervi ve rahim içi bulguları için ultrason muayenesi ve yumurtalık rezervi testleri yapılır.

PRP’nin yumurtalıklar üzerindeki etkisi

Bunlardan elde edilen sonuçlara dayanılarak da hem hangi tedavi yöntemine ihtiyaç olduğu anlaşılır hem de PRP yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, PRP'nin yumurtalıklar üzerindeki etkisi hakkında tüm bilinmeyenlerini detay noktalarıyla bizler için anlattı.

Tüp bebek tedavisinde başarı elde edilmesi için öncelikle sağlıklı bir embriyo elde edilmesi gereklidir. Elde edilen sağlıklı embriyo sağlıklı bir rahim zarına sahip olan kişinin rahmine yerleştirilir. PRP tedavisi uygulanarak, rahim zarı kalınlaşması sağlanması durumunda gebelik başarısını arttırır.

PRP'NİN YUMURTALIKLARA ETKİSİ NEDİR?

Pıhtılaşma hücreleri içerisinde bulunan büyüme faktörlerinin yumurtalık içerisine enjekte edilmesi, yumurtalıklarda sessiz halde bulunan birtakım hücrelerin aktive olarak işlem sonrası birkaç aylık süreç içerisinde etki göstermesi sağlanır.

PRP KİMLERE UYGULANABİLİR?

Daha önceden tüp bebek tedavisi denemiş ve başarısız olmuş, rahim zarının yeterince kalınlaşmadığı tespit edilmiş, yumurtalıklarında çok ciddi bir sorun olmayan, genellikle ileri yaşta olan ve yumurtalık rezervleri oldukça azalmış, menopoza giriş döneminde olan, ancak yumurtalık fonksiyonunu yeniden başlatmak amaçlanan kadınlar için uygundur.

PRP NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Adet gören hastalarda adet dönemi bittikten sonra işlem gerçekleştirebilir, adet görmeyen hastalarda herhangi bir dönemde uygulama yapılabilir. Ancak şunu da söylemeliyiz ki PRP tedavisi henüz etkinliği ispatlanmamış deneysel bir tedavidir.

Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı

www.fatihsendag.com
Facebook: @profdrfatihsendag
Instagram: @prof.dr.fatihsendag
YouTube-Prof. Dr. Fatih Şendağ

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Tedavi edilmediği takdirde kalbe bile zarar veriyorTedavi edilmediği takdirde kalbe bile zarar veriyor
Akıntı koyu sarı ve pis kokuyorsa mutlaka doktora görününAkıntı koyu sarı ve pis kokuyorsa mutlaka doktora görünün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yumurtalık rezervi PRP

En Çok Okunan Haberler

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Tarkan'ın paylaşımı Ece Erken'i ağlattı!

Uzmanlar açıkladı: İyi bir partneriniz varsa ağrı kesiciye gerek yok

Uzmanlar açıkladı: İyi bir partneriniz varsa ağrı kesiciye gerek yok

Bu kullanışlı maske ile bir daha asla topuk çatlağınız olmayacak

Bu kullanışlı maske ile bir daha asla topuk çatlağınız olmayacak

Çok sayıda kadın buna başvuruyor ama yeterli kaynak yok! İşte bilmeniz gerekenler

Çok sayıda kadın buna başvuruyor ama yeterli kaynak yok! İşte bilmeniz gerekenler

Kadınların kabusu! Yüzde 85'ini etkiliyor

Kadınların kabusu! Yüzde 85'ini etkiliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sperm hücreleri işlemden geçiyor, kadının rahminin içine uygulanıyor

Sperm hücreleri işlemden geçiyor, kadının rahminin içine uygulanıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu hormona dikkat!

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu hormona dikkat!

Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu yaşlara dikkat!

Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu yaşlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Skolyoz hamilelikte artıyor

Tedavi edilmediği takdirde kalbe bile zarar veriyor

Gebelikte akıntı normal mi?

Akıntı koyu sarı ve pis kokuyorsa mutlaka doktora görünün

Bebek sahibi olmak isteyen diyabetik kadınlara uyarılar

İnsülin gebelikte güvenle kullanılabilir mi?

Mitokondri nakli, yumurta naklinden çok farklı

Mitokondri nakli, yumurta naklinden çok farklı

Tekrarlayan düşüklerin önüne nasıl geçilir?

Sağlıksız yaşam tarzı bile neden oluyor

Annelik hayalleriniz yaşa takılabilir

Annelik hayalleriniz yaşa takılabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.