Bunlardan elde edilen sonuçlara dayanılarak da hem hangi tedavi yöntemine ihtiyaç olduğu anlaşılır hem de PRP yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Fatih Şendağ, PRP'nin yumurtalıklar üzerindeki etkisi hakkında tüm bilinmeyenlerini detay noktalarıyla bizler için anlattı.

Tüp bebek tedavisinde başarı elde edilmesi için öncelikle sağlıklı bir embriyo elde edilmesi gereklidir. Elde edilen sağlıklı embriyo sağlıklı bir rahim zarına sahip olan kişinin rahmine yerleştirilir. PRP tedavisi uygulanarak, rahim zarı kalınlaşması sağlanması durumunda gebelik başarısını arttırır.

PRP'NİN YUMURTALIKLARA ETKİSİ NEDİR?

Pıhtılaşma hücreleri içerisinde bulunan büyüme faktörlerinin yumurtalık içerisine enjekte edilmesi, yumurtalıklarda sessiz halde bulunan birtakım hücrelerin aktive olarak işlem sonrası birkaç aylık süreç içerisinde etki göstermesi sağlanır.

PRP KİMLERE UYGULANABİLİR?

Daha önceden tüp bebek tedavisi denemiş ve başarısız olmuş, rahim zarının yeterince kalınlaşmadığı tespit edilmiş, yumurtalıklarında çok ciddi bir sorun olmayan, genellikle ileri yaşta olan ve yumurtalık rezervleri oldukça azalmış, menopoza giriş döneminde olan, ancak yumurtalık fonksiyonunu yeniden başlatmak amaçlanan kadınlar için uygundur.