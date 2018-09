PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları

Sony, PlayStation sahiplerine ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. PlayStation Plus üyeliğine sahip olan PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita sahiplerine bu ay yine birbirinden güzel oyunlar ücretsiz olarak sunulacak.

Ekim ayı PS Plus ücretsiz oyunları arasında dikkat çeken Friday the 13th: The Game ve The Bridge yer alıyor. PlayStation 4 sahiplerine sunulan bu iki oyunu da ücretsiz olmuşken mutlaka değerlendirmelisiniz

PlayStation 4

Friday the 13th: The Game

Laser League

The Bridge

Rocketbirds 2: Evolution

2064: Read Only Memories

PlayStation 3

Master Reboot

The Bridge

PS Vita

The Bridge

Rocketbirds 2: Evolution

2064: Read Only Memories

