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PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita sahipleri için PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları açıklandı. PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları bakalım oyuncuların hoşuna gidecek mi?

PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları

Sony, PlayStation sahiplerine ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. PlayStation Plus üyeliğine sahip olan PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita sahiplerine bu ay yine birbirinden güzel oyunlar ücretsiz olarak sunulacak.

Ekim ayı PS Plus ücretsiz oyunları arasında dikkat çeken Friday the 13th: The Game ve The Bridge yer alıyor. PlayStation 4 sahiplerine sunulan bu iki oyunu da ücretsiz olmuşken mutlaka değerlendirmelisiniz

PlayStation 4

Friday the 13th: The Game
Laser League
The Bridge
Rocketbirds 2: Evolution
2064: Read Only Memories

PlayStation 3

Master Reboot
The Bridge

PS Vita

The Bridge
Rocketbirds 2: Evolution
2064: Read Only Memories

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Anahtar Kelimeler:
playstation 4 PlayStation 3 PS Vita ücretsiz oyunlar

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