PS Plus Ekim ayı ücretsiz oyunları

Sony, PlayStation sahiplerine ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. PlayStation Plus üyeliğine sahip olan PlayStation 4, PlayStation 3 ve PS Vita sahiplerine bu ay yine birbirinden güzel oyunlar ücretsiz olarak sunulacak.
Ekim ayı PS Plus ücretsiz oyunları arasında dikkat çeken Friday the 13th: The Game ve The Bridge yer alıyor. PlayStation 4 sahiplerine sunulan bu iki oyunu da ücretsiz olmuşken mutlaka değerlendirmelisiniz
PlayStation 4
Friday the 13th: The Game
Laser League
The Bridge
Rocketbirds 2: Evolution
2064: Read Only Memories
PlayStation 3
Master Reboot
The Bridge
PS Vita
The Bridge
Rocketbirds 2: Evolution
2064: Read Only Memories
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