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  4. PS5’in ilk oyunun SCARLET NEXUS oldu

PS5’in ilk oyunun SCARLET NEXUS oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

SCARLET NEXUS, BANDAI NAMCO tarafından geliştiriliyor. Oyun Amazon üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun ön plana çıkmasının sebebi PS5 için satışa sunulan ilk oyun olması. Geçtiğimiz günlerde bir liste sızdırılmıştı.

PS5’in ilk oyunun SCARLET NEXUS oldu

Oyunun konusuna baktığımızda çok da uzak olmadığımız kavramlarla karşılaşıyoruz. SCARLET NEXUS, çok uzak bir gelecekte insan beyninde, psişik bir hormonun keşfedilmesini konu alıyor.

Bu buluş insanlık için çok önemli olsa da Mutant adı verilen yaratıklar gökyüzünden yeryüzüne akın ediyor.  Bu yaratıkların temel amacı insan beyniyle beslenmek. Karakterler psikolojik yeteneklerini ve geleneksel silahları kullanarak mutantları yok etmeye çalışacaklar.

İŞTE SCARLET NEXUS'UN FİYATI

PlayStation 5’te oynanacak ilk oyun olan SCARLET NEXUS her ne kadar 59,99 dolarlık fiyat etiketiyle Amazon’da ön siparişe açılsa da 2021 yılının son ayında çıkış yapacak.

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