PS5’in ilk oyunun SCARLET NEXUS oldu

Oyunun konusuna baktığımızda çok da uzak olmadığımız kavramlarla karşılaşıyoruz. SCARLET NEXUS, çok uzak bir gelecekte insan beyninde, psişik bir hormonun keşfedilmesini konu alıyor.

Bu buluş insanlık için çok önemli olsa da Mutant adı verilen yaratıklar gökyüzünden yeryüzüne akın ediyor. Bu yaratıkların temel amacı insan beyniyle beslenmek. Karakterler psikolojik yeteneklerini ve geleneksel silahları kullanarak mutantları yok etmeye çalışacaklar.

İŞTE SCARLET NEXUS'UN FİYATI

PlayStation 5’te oynanacak ilk oyun olan SCARLET NEXUS her ne kadar 59,99 dolarlık fiyat etiketiyle Amazon’da ön siparişe açılsa da 2021 yılının son ayında çıkış yapacak.

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