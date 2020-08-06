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PS5'in kontrolcüsü DualSense siyaha büründü!

OYUN HABERLERİ  | 06.08.2020 18:13 | Son Güncelleme

PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense'e ait olduğu söylenen yeni fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflar oldukça ilginç. Zira, fotoğraflardaki DualSense Sony'nin tanıttığı DualSense gibi beyaz değil, siyah renkli.

PS5'in kontrolcüsü DualSense siyaha büründü!

DualSense kontrolcüsü, PlayStation 5 daha piyasaya sürülmeden önce Sony tarafından tanıtılmıştı. Yani daha PS5 ortada yokken, DualSense Sony resmi blog'unun sayfasını süslüyordu. PlayStation 5'in tanıtıldığı lansmanda ise PlayStation 5 ile birlikte DualSense'i de yakından görme fırsatı bulduk. Fakat etkinlikte bizlere gösterilen PlayStation 5 ve DualSense beyaz ağırlık bir renge sahipti. Sony, bu etkinlikte renk seçeneklerine dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bugün gelen ve kaynağı bilinmeyen görüntüler, en azından DualSense'in beklenen renk seçeneğinin yolda olduğunu bizlere gösterdi.

DUALSENSE'İN SİYAH RENGİ ORTAYA ÇIKTI

Siyah renkli DualSense, bir Twitter hesabı aracılığıyla paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda ise bizi tıpkı tozlu raflara kaldırılan DualShock 4 gibi tamamen siyah, sadece tuşları beyaz olan bir DualSense kontrolcüsü karşılıyor. Bu kontrolcünün bilindiği kadarıyla beyaz DualSense'den herhangi bir teknik farkı yok. Üstelik fotoğraflarla paylaşılan bilgiler bununla da sınırlı değil.

DualSense Siyah

Beyaz DualSense'i sızdıran kaynak, onun boyutları hakkında da bize bazı rakamlar veriyor. Buna göre, DualSense yaklaşık 180 mm genişliğe ve yaklaşık 120 mm yüksekliğe sahip. Bu DualSense'in DualShock 4'ten daha büyük olacağı anlamına geliyor. Fakat tüm bu paylaşımlar sizi heyecanlandırmasın.

SONY'DEN DOĞRULAMA YOK

Dereyi görmeden paçayı sıvamamak gerek. Zira, Sony DualSense'in yeni renk seçeneklerine dair henüz bir açıklama yapmış değil. Bu yüzden bu fotoğrafların sahte olma ihtimali bir hayli yüksek. Yine de sektör içi kaynaklar, hem DualSense'in hem de PlayStation 5'in farklı renk seçenekleri olacağı konusunda hemfikir.

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