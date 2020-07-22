HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. PS5’te 4K 60 FPS standart olmayacak

PS5’te 4K 60 FPS standart olmayacak

OYUN HABERLERİ  | 22.07.2020 12:19 | Son Güncelleme

Spider-Man: Miles Morales gibi oyunlar isteğe bağlı grafikten ödün vererek 4K/60 FPS oynanabilecek.

PS5’te 4K 60 FPS standart olmayacak

Merakla beklenen PlayStation 5 için geri sayım resmen başladı. Gün saydığımız yeni nesil hakkında bilgiler de gelmeye devam ediyor. 4K çözünürlük ve 60 FPS hızında oyun deneyimi vadedeceği söylenen yeni nesilin aslında bunu bir standart haline getirmediği ortaya çıktı. Yani PS5’te 4K 60 FPS standart olmayacak opsiyon olarak sunulacak.

4K 60 FPS İÇİN İNSOMNİAC GAMES'TEN AÇIKLAMA

Spider-Man: Miles Morales’in geliştiricisi Insomniac Games, attığı Tweet ile oyunun istenirse performans modunda 4K çözünürlükte 60 FPS‘te oynanabileceğini açıkladı. Performans modunda muhtemelen RTX teknolojisinden ve grafiklerin kalitesinden ödün verilerek kare hızı 60 FPS’e yükseltilecek.

4K'YA UYGUN DEĞİLLER

12.000 TL civarındaki RTX 2080 Ti ekran kartları bile tek başına ultra ayarlarda 4K çözünürlükte 60 FPS veremiyor. Yeni nesil konsollar da muhtemelen yüksek grafik ayarlarında 4K çözünürlük 30 FPS sabit vermeye odaklanacak. Full HD çözünürlükte 120 FPS’e kadar çıkacak olan yeni nesil konsolların, yine tam anlamıyla 4K için olmadığını söyleyebiliriz.

Oyun için 4K çözünürlük gerçekten hem “gereksiz” hem de çok boşa masraf. 4K yerine 2K çözünürlükte yüksek grafik ayarlarında sabit 60 FPS veya daha üzeri almak en mantıklı çözüm. Xbox One X ile 2K çözünürlüğe destek veren Microsoft, ara çözünürlük desteğine bu nesilde de devam ettirecek. Umarız Sony cephesi de 2K çözünürlüğe artık resmi olarak destek verir.

Alzheimer hastalığının çözümü Türkiye’den gelebilir!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Bu kez PlayStation 5'in fiyatını paylaştılar!Bu kez PlayStation 5'in fiyatını paylaştılar!
Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?Dünya Emoji Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

En Çok Okunan Haberler

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Cinayet yorumuna belediyeden bomba yanıt

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Ünlü oyuncunun karavan hayatı!

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

İlginizi Çekebilir

Tanıtımıyla görsel şölen yaşattı, fiyatı ise herkesi şaşırttı!

Tanıtımıyla görsel şölen yaşattı, fiyatı ise herkesi şaşırttı!

PS5'in 'hayaller gerçek mi oluyor' dedirten fiyat paylaşımı!

PS5'in 'hayaller gerçek mi oluyor' dedirten fiyat paylaşımı!

Sony sürprizlerle açıkladı: Üçü birden artık ücretsiz!

Sony sürprizlerle açıkladı: Üçü birden artık ücretsiz!

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

Milyonlarca kişi oynuyor! Rakibini bir kez daha geride bıraktı

3 kişilik okey nasıl oynanır?

3 kişilik okey nasıl oynanır?

Diğer Haberler
Sızıntı kaynakları bu kez PlayStation 5'in fiyatını paylaştılar!

Bu kez PlayStation 5'in fiyatını paylaştılar!

Oyun değil güncelleme: PES 2021 güncellemesinin tanıtımı yayınlandı!

FIFA'nın en büyük rakibinden Messi'li ikonik fragman!

Bu bir veda değil: Microsoft 2 Xbox oyun konsolunun üretimini durdurdu!

Microsoft Xbox Series X öncesi iki ürününü tarihe gömdü!

Assassin’s Creed Valhalla ön inceleme – 30 dakikalık oynanış videosu

Assassin's Creed Valhalla'dan çok özel oynanış videosu!

Uçuşa hazır olun: Microsoft Flight Simulator'ın fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı!

Havacılık tutkunlarının gözdesiydi, Türkiye fiyatı belli oldu!

Tanıtımıyla görsel şölen yaşatan Far Cry 6 fiyatı ile herkesi şaşırttı!

Tanıtımıyla görsel şölen yaşattı, fiyatı ise herkesi şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.