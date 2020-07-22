Merakla beklenen PlayStation 5 için geri sayım resmen başladı. Gün saydığımız yeni nesil hakkında bilgiler de gelmeye devam ediyor. 4K çözünürlük ve 60 FPS hızında oyun deneyimi vadedeceği söylenen yeni nesilin aslında bunu bir standart haline getirmediği ortaya çıktı. Yani PS5’te 4K 60 FPS standart olmayacak opsiyon olarak sunulacak.

4K 60 FPS İÇİN İNSOMNİAC GAMES'TEN AÇIKLAMA

Spider-Man: Miles Morales’in geliştiricisi Insomniac Games, attığı Tweet ile oyunun istenirse performans modunda 4K çözünürlükte 60 FPS‘te oynanabileceğini açıkladı. Performans modunda muhtemelen RTX teknolojisinden ve grafiklerin kalitesinden ödün verilerek kare hızı 60 FPS’e yükseltilecek.

4K'YA UYGUN DEĞİLLER

12.000 TL civarındaki RTX 2080 Ti ekran kartları bile tek başına ultra ayarlarda 4K çözünürlükte 60 FPS veremiyor. Yeni nesil konsollar da muhtemelen yüksek grafik ayarlarında 4K çözünürlük 30 FPS sabit vermeye odaklanacak. Full HD çözünürlükte 120 FPS’e kadar çıkacak olan yeni nesil konsolların, yine tam anlamıyla 4K için olmadığını söyleyebiliriz.

Oyun için 4K çözünürlük gerçekten hem “gereksiz” hem de çok boşa masraf. 4K yerine 2K çözünürlükte yüksek grafik ayarlarında sabit 60 FPS veya daha üzeri almak en mantıklı çözüm. Xbox One X ile 2K çözünürlüğe destek veren Microsoft, ara çözünürlük desteğine bu nesilde de devam ettirecek. Umarız Sony cephesi de 2K çözünürlüğe artık resmi olarak destek verir.

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