Psikologlar açıkladı: Gerçek sevgiyi gösteren 5 gizli işaret

Flört sürecinde birçok kişi karşısındaki insanın gerçekten kendisine uygun olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Uzmanlar ise ilişkinin ilk dönemlerinde herkesin en iyi yönlerini göstermeye eğilimli olduğunu belirtiyor. New York merkezli psikolog ve ilişki uzmanı Sabrina Romanoff, sağlıklı bir ilişki kurmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken beş önemli işareti sıraladı.

1. TUTARLILIK

İlk dikkat edilmesi gereken özellik tutarlılık. Romanoff’a göre bir kişi yalnızca ilişkinin başında değil, zaman içinde de aynı ilgiyi ve özeni göstermeye devam ediyorsa bu, gerçek niyetinin göstergesi olabilir. Karşı tarafın anlattığınız konuları hatırlaması, hayatınızdaki gelişmeleri takip etmesi ve sizi önemsediğini davranışlarıyla göstermesi önemli işaretler arasında yer alıyor.

2. SORUMLULUK ALMA

Uzmanın dikkat çektiği ikinci nokta ise hataların sorumluluğunu alabilmek. Herkesin zaman zaman yanlış yapabileceğini belirten Romanoff, önemli olanın mazeret üretmek yerine özür dileyebilmek ve eksiklikleri kabul ederek gelişmeye açık olmak olduğunu söylüyor.

3. DUYGU KONTROLÜ

Duygusal kontrol de sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biri olarak görülüyor. Günlük hayatta yaşanan aksiliklere verilen tepkilerin kişinin karakteri hakkında önemli ipuçları sunduğunu ifade eden uzman, özellikle stresli anlarda sergilenen davranışların dikkatle gözlemlenmesi gerektiğini vurguluyor.

4. NİYETLERİ NETTİR

Romanoff’a göre bir diğer önemli özellik ise niyetlerin açık olması. Uzun vadeli bir ilişki isteyen kişinin bunu yalnızca sözle değil, davranışlarıyla da göstermesi gerekiyor. Hayatına sizi dahil etmesi, yakın çevresiyle tanıştırması ve gelecek planlarında size yer vermesi bu konuda olumlu sinyaller arasında bulunuyor.

5. SAKİNLİK VE GÜVENDE HİSSİ

Listenin son sırasında ise kişinin yanında hissedilen duygu yer alıyor. Uzmanlar, yoğun heyecan ve belirsizliğin her zaman sağlıklı bir bağ anlamına gelmediğini belirtiyor. Bunun yerine kişinin yanında kendinizi sakin, güvende ve rahat hissediyorsanız, bunun güvenilir bir ilişkinin habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.

Romanoff, flört sürecinde yalnızca karşı tarafın söylediklerine değil, davranışlarının zaman içindeki tutarlılığına da odaklanılması gerektiğini belirterek, sağlıklı ilişkilerin güven, açıklık ve duygusal denge üzerine kurulduğunu ifade ediyor.