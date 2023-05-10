'Psikolojim bozuldu! Üzerime gelince bırakıp gittim' Yolcular şoförsüz otobüsün içinde öylece kaldı...

İlginç olay, önceki gün Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Varsak-Sarısu hattında çalışanözel halk otobüsünün şoförü Rasık Kayaca, yolcular ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı. Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi. Bazı yolcuların ise gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

"16 SENEDİR BİZ HALKIN GÖZÜNDE BİR HİÇİZ, BİZİ SEVMİYORLAR"

Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Rasık Kayaca, “Mesleğimi 16 yıldır yapıyorum. 16 senedir biz halkın gözünde bir hiçiz, bizi sevmiyorlar. Bizi küçümsüyorlar. Araba sayısı az, esnaf zarar ettiğini belirterek araçlarını çekmeye başladı. 300 tane araç çalışmıyor. Bunun zorluğunu biz çekiyoruz, 10 dakikada çıkması gereken araçlar 30 dakikada çıkıyor. Vatandaş sorununu anlatamadığı için bizimle tartışıyorlar. Bu bizi ilgilendirmiyor. Dün sabah 06.00’da işe başladım, 20.00’de işi bıraktım. Duraklarda yolcu fazla oluyor, yolcular araçların neden geç geldiğini bize soruyor” diye konuştu.

"PSİKOLOJİM BOZULDU, YOLCULAR DA ÜZERİME GELİNCE OTOBÜSÜ BIRAKIP GİTTİM"

Tartışmanın daha sonra büyüdüğünü belirten Kayaca, “Yolculara aynanın açısını kapatmamasını söyledim. Kadının birisi çocuğunun uyuduğunu söyleyerek bağırmamam gerektiğini söyledi. Ben aynayı görmeden nasıl seyir halinde olacağım? Bu insanların can güvenliği nasıl sağlanacak? Durakta durdum, başka yolcu almayacağımı söyledim. Kadın bana çocuğunun uyuduğunu söyleyerek bağırmaya devam etti. 'Biz insan değil miyiz?' dedi. Ben de 'Biz insan değil miyiz?' dedim. O da 'Değilsin' dedi. Ben de otobüsü park ettim, inerek uzaklaştım. Günde 14-16 saat çalışıyoruz. Sabah erken saatlerde başlıyorum. Bunu bilmiyorlar. Bizim çok maaş aldığımızı biliyorlar. Biz çok maaş almıyoruz. Psikolojim bozuldu, sadece o kadın değil, diğer yolcular da üzerime gelince otobüsü bırakıp gittim. 30 dakika sonra geri gelerek otobüsü aldım. Sonra otobüs sahibinin ricası ile işime devam ediyorum. Ben mesleğimi severek yapıyorum, sevmesem 16 yıldır yapmam. Patronum olmasa ben işi bırakmıştım” şeklinde konuştu. (İHA)



