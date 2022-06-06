HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Psikolojinin ve uyku düzeninin bozulmasına yol açıyor

Psikolojinin ve uyku düzeninin bozulmasına yol açıyor

06.06.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havaların gelmesi özellikle bu sene çok büyük bir istekle beklendi. Ancak sıcak havalar oldukça bunaltıcı olabiliyor. Birçok hastalığa sebep olabilen sıcaklıklar nedeniyle psikolojiniz ve uyku düzeniniz bozulabilir. Yaz aylarında görülen bunaltıcı sıcaklıklar suç işleme oranlarında bile artışa neden olabiliyor.

Psikolojinin ve uyku düzeninin bozulmasına yol açıyor

Artan sıcaklıklar sağlığımızı tehlikeye atabiliyor. Hava sıcaklıkları nemle birleşince kalp çarpıntılarına, halsizliğe, ateş basmasına, yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Aşırı sıcakların neden olduğu fiziksel etkilerin oluşturduğu kaygı ve stresin, psikolojik sorunları tetikleyebileceğini belirten Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, “Artan sıcaklıklar ruhsal hastalıkları tetikliyor” dedi.

YAZ AYLARINDA SUÇ İŞLEME ORANI ARTIYOR

r2

Hava sıcaklığındaki artışların en çok anksiyete bozukluklarına neden olduğunu söyleyen Tuğçe Denizgil Evre, nem oranındaki artışların da panik bozukluğu olanlar için huzursuzluk hissi oluşturduğunu, bu kişilerin atak geçirme sıklığının da artabildiğini belirtti. “Yaz ayları, çoğu kişi için rahatlama, deniz ya da tatil demek olsa da öfke denetleme sorunlarının da artış gösterdiği bir dönemdir” diyen Tuğçe Denizgil Evre, yapılan araştırmaların, birçok toplumsal olayın yaz dönemine ya da sıcak havalara denk geldiğini, suç işleme oranlarında ise yine bu dönemde artış yaşandığını gösterdiğini vurguladı. Birçok kişinin tatile çıktığı zaman alkol ya da madde kullanımını artırabileceğini kaydeden Tuğçe Denizgil Evre, tatil döneminin, bağımlı kişiler ya da tedavi süreci devam eden hastalar için alkol ya da maddeye kolay ulaşmak açısından oldukça riskli olabileceğini de söyledi.

SICAKLIK NEDENİYLE YAŞANAN UYKUSUZLUK DİĞER HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR

r4

Sıcak havaların neden olduğu problemlerin başında da uyku problemlerinin geldiğini söyleyen Tuğçe Denizgil Evre, yetersiz uykunun, bitkin ve yorgun hissetme ile tahammülsüzlüğü de beraberinde getirdiğini söyledi. “Yaz aylarında yaşanan önemli psikiyatrik yakınmalardan biri de uykusuzluktur” diyen Tuğçe Denizgil Evre şöyle devam etti; “Uykusuzluk, bipolar hastalığının, aşırı neşeli, hareketli seyreden manik dönemini tetikleyebilir. Ayrıca uykusuzluk gün içerisinde huzursuzluk, sinirlilik, tahammül edememe ve gerginliğe de yol açabiliyor. Bu da gerek duygusal, gerek sosyal, gerekse profesyonel ilişkilerde yıpranma ya da bozulmaya neden olabilir.”

SICAKLIĞIN ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

r3

Tuğçe Denizgil Evre, yaz mevsiminde sıvı tüketiminin yeterince olmadığı zamanlarda aşırı terleme nedeniyle vücut elektrolit dengesinin bozulabileceğini, halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, isteksizlik hissi yanında çabuk öfkelenme gibi davranışların artabileceğini söyledi. Tuğçe Denizgil Evre, “Yaşanabilecek olumsuz etkileri en aza indirgemek amacıyla yaz aylarında sıvı tüketimine daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Sıcak havalarda tercih edilecek rahat kıyafetler, vücudu daha konforlu hissettirip, stresi azaltabilir. Hissedilen sıcağın etkilerini azaltmak ve uyum sağlamak öncelikli hedefimiz olmalıdır. Sürekli negatif otomatik düşüncelere odaklanmak, yaşanılan stresi artırdığından, kişiler için temel amaç stresi kontrol etmek olmalıdır. Ayrıca akşam saatlerinde keyif alınabilecek zamanlar yaratılmalı, gün içinde sıcaklardan dolayı yapılamayan aktiviteleri gerçekleştirerek rahatlamalısınız” önerilerinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merdivenden düşerek öğrenmişti! Doğru tedavi ile otizmi yendi…Merdivenden düşerek öğrenmişti! Doğru tedavi ile otizmi yendi…
Apartta asılı halde ölü bulundu! Erkek arkadaşı...Apartta asılı halde ölü bulundu! Erkek arkadaşı...
Son sözleri bunlar oldu! 'Baban beni vurdu, eve ambulans gönder'Son sözleri bunlar oldu! 'Baban beni vurdu, eve ambulans gönder'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

Asgari ücret zammı için yeni senaryo!

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Otobüste iğrenç taciz! Fotoğrafını çekerken yakalandı

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Cinsel ilişki oyuncağı yangına sebep olunca kıpkırmızı oldu!

Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın!

Kızıl tehlike Avrupa'ya çok yakın!

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

Tecavüz edip hamile bıraktı! ''Ben böyle biri değildim'' dedi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.