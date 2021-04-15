Psilosibin: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre sihirli mantardaki madde depresyon tedavisi için 'umut verdi'

İngiltere'de yapılan, küçük ve erken aşamadaki bir araştırmada sihirli mantarlarda (magic mushroom) psilosibin adlı maddenin, depresyonu halen kullanımda olan yöntemler kadar iyi tedavi ettiği sonucuna varıldı.

Psilosibinin, insanların ruh halini ve keyif alabilme kabiliyetini aktif bir şekilde geliştirmekte bu psikedelik maddenin daha güçlü bir etkisi olduğu kaydedildi.

Ancak uzmanlar, bunun küçük kapsamlı bir çalışma olduğu ve daha çok araştırma gerektiği konusunda uyarıyor.

Halüsinasyon görülmesine neden olan psikedelik maddelerin birçok ruh sağlığı sorunu üzerindeki etkileri araştırılıyor.

Prozac'ın piyasada olduğu son 30 yılda, yeni depresyon ve anksiyete ilaçları genelde aynı ilacın çeşitlemeleri.

Ancak birçok kişi, bu ilaçların istenmeyen yan etkileri olduğunu, zamanla işe yaramadığını ya da en başından beri faydası olmadığını söylüyor.

Psilosibini araştıran bilim insanları ise farklı bir yaklaşımı olan yeni tedavilere ilgi duyulduğunu söylüyor.

Araştırma nasıl yapıldı?

Imperial College London'daki Psikedelik Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmada, bir dizi farklı yöntemle katılımcıların ruh hali ve fonksiyonellik durumu ölçüldü.