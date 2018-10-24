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PSN kullanıcı adı değiştirecek olanlar dikkat!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2018 13:46 | Son Güncelleme

PSN kullanıcı adı değişikliği işleminin maliyeti ağır olabilir. Maddi olarak değil, manevi olarak. İşte detaylar!

PSN kullanıcı adı değiştirecek olanlar dikkat!

Bilindiği üzere PlayStation sistemi üzerinden bir kez alınan kullanıcı ismi bir daha değiştirilemez. Bu konuda sıkıntı yaşayan kullanıcılar için Sony açıklama yapmış ve PSN isim değiştirme özelliğini yakın zamanda aktif edeceğiniz duyurmuştu.

Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre bu işlemin maliyeti biraz ağır olabilir. Maddi olarak değil manevi olarak... Beta sürecine giren PSN kullanıcı adı değiştirme özelliği beraberinde kullanıcılara uzun bir metin sunuyor işlem öncesi. Peki bu uyarılar ne kadar önemli? Teknik bir sıkıntı çıkartır mı? İşte cevabı! 

-PS4, PS3, PS Vita ve diğer PlayStation sistemlerine yönelik tüm oyunlar ve uygulamalar Çevrimiçi Kimlik değişikliği özelliğini desteklemez. 
-Çevrimiçi Kimliğinizi değiştirirseniz: Oyunlarınız için satın aldığınız içeriklere (ücretli içerik dahil), eklentiler ve sanal para birimi gibi içeriğe erişiminizi kaybedebilirsiniz. 
-Oyunda kaydedilen veriler, skor tablosu verileri ve kupalara doğru ilerleme dahil olmak üzere oyun içindeki ilerlemenizi kaybedebilirsiniz.
-Oyunlarınızın ve uygulamalarınızın bazı bölümleri çevrimiçi ve çevrimdışı olarak düzgün çalışmayabilir.
-Önceki Çevrimiçi Kimliğiniz (ler) iniz, bazı yerlerde siz ve diğer oyuncular tarafından görülebilir.
-İlk değişiklik tüm kullanıcılar için ücretsizdir.İkinci değişiklik 9,99 € / 9,99 € / £ 7,99 (PlayStation Plus aboneleri % 50 indirim) olarak ücretlendirilecektir .
-Önceki Çevrimiçi Kimliğiniz, geçerli Hizmet Şartlarından herhangi birini ihlal ediyorsa, önceki Çevrimiçi Kimliğinize geri dönemezsiniz.
-Önizleme döneminde bir önceki Çevrimiçi Kimliğinize bir defa geri dönebilirsiniz.
-Alt Hesaplar Çevrimiçi Kimliği Değiştir özelliğini kullanamaz.
-Çevrimiçi Kimliğinizi değiştirdikten sonra, bazı servislerin ve uygulamaların yeni kimliği yansıtması birkaç saat sürebilir.

Genel olarak maddelere göz attığımızda hesabınızın ciddi derecede manevi zarar görebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu konuda heyecanlanan kullanıcıların ikinci kez değişim öncesi düşünmeleri gerekecek. Tabii ki bu sorunlar şimdilik beta süreci içerisinde olduğu içinde kullanıcılara yönlendiriliyor olabilir. Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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