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PTT 55 bin personel alımı ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte PTT başvuru şartları!

29.11.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PTT 55 bin personel alımı, iş arayışında olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı) personel alımı hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı gibi bilgiler sorgulanıyor. PTT personel alımı başvuru şartları belli oldu. Peki PTT 55 bin personel alımı ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte PTT başvuru şartları!

PTT 55 bin personel alımı ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte PTT başvuru şartları!

PTT personel alımı detayları, iş arayışındaki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. PTT personel alımında ilk kural,Türk vatandaşı olmak yer alıyor. Peki PTT 55 bin personel alımı ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte PTT başvuru şartları!

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT 55 bin personel alımına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında, haberimiz güncellenecek.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT 55 bin personel alımı ne zaman? 2022 PTT 55 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte PTT başvuru şartları!

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.


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