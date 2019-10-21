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PTT çalışanlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bursa'da 252 PTT çalışanı, Türk bayraklı koreografi oluşturup asker selamı vererek Mehmetçiğe desteklerini ifade etti

Bursa'da, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya gelen PTT çalışanları, Türk bayraklı koreografi oluşturarak asker selamı verdi.

PTT Bursa Başmüdürlüğü bahçesinde toplanan 252 çalışan, "Barış Pınarı" yazısı ve ay yıldız koreografisi oluşturdu.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan katılımcılar, etkinliğin sonunda asker selamı verdi.

PTT Bursa Başmüdür Vekili Hüseyin Salman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum çalışanları olarak Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Etkinlik sırasında duygulandıklarını belirten Salman, "Tarihimiz boyunca vatanımız için mücadele eden Mehmetçiğe Bursa'dan selam olsun. Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı olacaklarına inancımız tamdır. Koreografide emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kurum çalışanlarından Ali Osman Aydeğer de şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Harekat dolayısıyla ülke genelinde etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Aydeğer, "Biz de Mehmetçiğe desteğimizi böyle göstermek istedik. Bu koreografi için iki gün önceden hazırlandık." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Bursa Koreografi

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