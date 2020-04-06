PTT’den nasıl maske alınır? PTT’den ücretsiz maske alma rehberi

Koronavirüse karşı yeni bir kritik önlem alındı. Buna göre artık marketler, pazar yerleri gibi kalabalık olabilecek yerlere girişte maske zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluğu takiben vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı için harekete geçildi ve PTT’nin internet sitesinde ücretsiz maske başvuruları için ibr sayfa açıldı. Peki PTT’ye ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

PTT’DEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

PTT kendi resimi intenet sitesi üzerinden başvurular almaya başlamıştı ama yaşanan yoğunluk şimdilik PTT’ye başvuru kanalı kapatılmış durumda. Bunun yerine ücretsiz maske başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleşecek.

E-DEVLET'TE ÜCRETSİZ MAKSE BAŞVURUSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ücretsiz maske başvurularının e-Devlet'te ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Başvuru ekranı açılır açılmaz Mynet’in resimli ücretsiz maske başvuru rehberinden faydalanabilirsiniz.



