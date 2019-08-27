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PTT görevlisine sahte para veren şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

SİNOP'un Boyabat ilçesinde, PTT görevlisine sahte para vermek isteyen Y.K.

PTT görevlisine sahte para veren şüpheli yakalandı

Deniz ÖZEN/BOYABAT(Sinop), (DHA)- SİNOP'un Boyabat ilçesinde, PTT görevlisine sahte para vermek isteyen Y.K. kısa sürede yakanarak, gözaltına alındı.
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan PTT Şubesi'nde bir kişinin, görevliye sahte para vermek istediği bilgisini aldı. Hemen mahalleye giden ekipler, kısa sürede şüpheli Y.K.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinden 56 adet sahte 100 TL'lik banknot ve A.K. isimli bir kişiye ait bulundurma ruhsatlı tabanca ile 16 mermi çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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