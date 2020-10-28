PTT kargo iletişim, takip numarası, şikayet hattı

Türkiye’nin en çok bilinen ve tercih edilen kargo firmaları arasında yer alan PTT Kargo’nun iletişim bilgilerini merak ediyor ya da en hızlı ulaşabileceğiniz PTT Kargo iletişim kanalını öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Mesai saatlerindeki yoğunluk nedeniyle PTT Kargo numarası üzerinden firmaya ulaşmak zorlaşabildiği için canlı destek ya da genel merkez gibi diğer alternatifleri deneyebilirsiniz. PTT Kargo ile olan iletişim sürecinizde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri sizinle paylaşarak işinizi büyük ölçüde kolaylaştırıyoruz. PTT Müşteri Hizmetleri Numarası Neredeyse her firmada olduğu gibi PTT Kargo’da da müşterilerin en çok tercih ettiği ulaşım türlerinin başında çağrı merkezi geliyor. PTT müşteri hizmetleri telefonu aracılığıyla gönderici veya alıcı olarak kargo sürecine dair sorgulama yapabilir, şube bilgilerini öğrenebilir veya kargonuzla ilgili herhangi bir notunuz ya da şikayetiniz varsa müşteri temsilcisiyle paylaşabilirsiniz. PTT müşteri temsilcisi direkt bağlanma için 444-1-788'i aradıktan sonra öncelikle ikiyi ardından biri tuşlayabilir, böylece kargoyla ilgili konulara dair doğrudan müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz. Ek olarak PTT çağrı merkezi Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Arapça olarak da hizmet veriyor.

PTT Kargo Canlı Destek Hattı PTT müşteri hizmetleri iletişim için sözlü değil de yazılı bir kanal kullanmak isterseniz canlı destek hattını tercih edebilirsiniz. Web-chat sayesinde anlık olarak müşteri temsilcileriyle yazışabilir, kargo hizmetleriyle ilgili vakit kaybetmeden sorularınıza cevap alabilirsiniz. Firmanın diğer bir yazılı iletişim kanalıysa “Öneri ve Şikayet Kutuları” olarak adlandırılan formlardan oluşuyor. Bu formalar aracılığıyla PTT Kargo’ya dair tüm istek, öneri ve şikayetlerinizi firmaya kolayca aktarabilirsiniz. 08:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet veren PTT canlı destek hattı için TIKLAYINIZ!

Firmaya istek, öneri ve şikayetlerinizi bildirebileceğiniz form için TIKLAYINIZ! PTT Kargo Engellilere Özel İletişim Hattı PTT Kargo’nun aynı zamanda duyma ve konuşma engellilere özel iletişim kanalları da bulunuyor. Bunlardan biri ALO PTT, diğeri ise 0312 309 59 13 numaralı SMS hattı. Engelli vatandaşların iletişim süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen bu hatlarda işaret dili bilen müşteri temsilcileri görev yapıyor. Bu sayede işitme ve konuşma konusunda zorluk çekenler için görüntülü ve yazılı iletişim imkanı sağlanıyor. PTT Kargo, diğer kargo firmalarıyla karşılaştırıldığında yalnızca ücret uygunluğu açısından değil; engellileri ve farklı dillerde konuşanları düşünen müşteri hizmetleri nedeniyle de avantaj yaratıyor.