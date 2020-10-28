PTT kargo iletişim, takip numarası, şikayet hattı

Türkiye’nin en çok bilinen ve tercih edilen kargo firmaları arasında yer alan PTT Kargo’nun iletişim bilgilerini merak ediyor ya da en hızlı ulaşabileceğiniz PTT Kargo iletişim kanalını öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Mesai saatlerindeki yoğunluk nedeniyle PTT Kargo numarası üzerinden firmaya ulaşmak zorlaşabildiği için canlı destek ya da genel merkez gibi diğer alternatifleri deneyebilirsiniz. PTT Kargo ile olan iletişim sürecinizde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bilgileri sizinle paylaşarak işinizi büyük ölçüde kolaylaştırıyoruz.
Neredeyse her firmada olduğu gibi PTT Kargo’da da müşterilerin en çok tercih ettiği ulaşım türlerinin başında çağrı merkezi geliyor. PTT müşteri hizmetleri telefonu aracılığıyla gönderici veya alıcı olarak kargo sürecine dair sorgulama yapabilir, şube bilgilerini öğrenebilir veya kargonuzla ilgili herhangi bir notunuz ya da şikayetiniz varsa müşteri temsilcisiyle paylaşabilirsiniz. PTT müşteri temsilcisi direkt bağlanma için 444-1-788'i aradıktan sonra öncelikle ikiyi ardından biri tuşlayabilir, böylece kargoyla ilgili konulara dair doğrudan müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz. Ek olarak PTT çağrı merkezi Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Arapça olarak da hizmet veriyor.
PTT müşteri hizmetleri iletişim için sözlü değil de yazılı bir kanal kullanmak isterseniz canlı destek hattını tercih edebilirsiniz. Web-chat sayesinde anlık olarak müşteri temsilcileriyle yazışabilir, kargo hizmetleriyle ilgili vakit kaybetmeden sorularınıza cevap alabilirsiniz. Firmanın diğer bir yazılı iletişim kanalıysa “Öneri ve Şikayet Kutuları” olarak adlandırılan formlardan oluşuyor. Bu formalar aracılığıyla PTT Kargo’ya dair tüm istek, öneri ve şikayetlerinizi firmaya kolayca aktarabilirsiniz.
08:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet veren PTT canlı destek hattı için TIKLAYINIZ!
Firmaya istek, öneri ve şikayetlerinizi bildirebileceğiniz form için TIKLAYINIZ!
PTT Kargo’nun aynı zamanda duyma ve konuşma engellilere özel iletişim kanalları da bulunuyor. Bunlardan biri ALO PTT, diğeri ise 0312 309 59 13 numaralı SMS hattı. Engelli vatandaşların iletişim süreçlerini kolaylaştırmayı hedefleyen bu hatlarda işaret dili bilen müşteri temsilcileri görev yapıyor. Bu sayede işitme ve konuşma konusunda zorluk çekenler için görüntülü ve yazılı iletişim imkanı sağlanıyor. PTT Kargo, diğer kargo firmalarıyla karşılaştırıldığında yalnızca ücret uygunluğu açısından değil; engellileri ve farklı dillerde konuşanları düşünen müşteri hizmetleri nedeniyle de avantaj yaratıyor.
Gönderi takibi, gönderi ücreti veya süresi hesaplama gibi PTT Kargo müşteri hizmetleri üzerinden sıklıkla sorgulanan detaylara dair anında bilgi alabileceğiniz ptt.gov.tr adresi, herhangi bir numarayı aramadan ya da müşteri temsilcisiyle irtibata geçmeden pek çok konuda bilgi alabilmenize yardımcı oluyor.
PTT şube sorgulama veya şube iletişim bilgileri gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm konularda rehber görevi gören internet sitesi, kapsamlı hizmetleri sayesinde iletişim trafiğinizi en aza indirmeyi başarıyor.
PTT Kargo iletişim tel no, canlı destek hattı ya da şikayet kutusu gibi farklı kanallardan herhangi bir sonuç alamıyorsanız firmanın genel merkezine de ulaşabilirsiniz. Firmanın genel müdürlüğüne yalnızca çözüm bulamadığınız konular için değil; ek olarak işe alım ve benzeri süreçler için de danışabilirsiniz.
Diğer yandan PTT Kargo ile ilgili herhangi bir konuda destek alabilmek için CİMER’den de faydalanabileceğinizi unutmamalısınız. CİMER üzerinden PTT Kargo ile ilgili öneri veya şikayetleriniz doğrudan kayıt altına alınarak firmaya iletiliyor.
l Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü adresi: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 06050 Ulus / ANKARA
l Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü telefon numarası: 0 312 509 50 00
l Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü faks numarası: 0 312 309 51 44 - 45