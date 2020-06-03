PUBG Mobile için geliştirildi: Vivo TWS Neo

Bluetooth 5.2 bağlantısı sayesinde hem iOS hem de Android telefonlara bağlanabilen kulaklıkta yüksek çözünürlüklü ses aktarımı için aptX Adaptive/AAC codec desteği yer alıyor. 14.2mm büyüklüğünde sürücü ile gelen kulaklık sadece 88ms gecikme süresine sahip. Bu sayada neredeyse seslerde hiç gecikme yaşanmayacak diyebiliriz.

İŞTE FİYATI

Dokunmatik kontroller ile gelen kulaklıkta Gürültü engelleme özellikli çift mikrofon ve IP54 sertifikası ile suya dayanıklılık özellikleri de yer alıyor. 25mAh batarya ile 5.5 saat (AAC) / 4.2 saat (aptX Adaptive) müzik oynatma süresi sunan gerçek kablosuz kulaklık 70 dolar gibi oldukça uygun bir fiyattan satışa sunulacak.

Canavar Vivo X50 Pro Plus tanıtıldı! Ortalık kızışacak vaziyet alın!

