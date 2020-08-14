Pudendal sinir sıkışması ve tedavisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, Alcock Kanalı Sendromu olarak da bilinen pudendal sinir sıkışması hakkında merak edilenleri yanıtlayarak tedavi hakkında soru işaretlerini giderdi.

Pudendal sinir sıkışması neden ve nasıl olur?

Pudendal sinirin anatomik izlediği yol içinde sıkışması durumundan kaynaklanan bu rahatsızlık çok şiddetli bir ağrıya neden olur. Daha çok bağların arasında geçerken sıkışan pudendal sinir, eğer Alcock Kanalı içinden geçerken sıkışırsa Alcock Kanal Sendromu adını alır.

Ağrının en çok görüldüğü bölgeler, pudendal sinirin ya da dalların uyardığı bölgelerdir. Ağrı her ne kadar genellikle tek taraflı olsa da tüm leğen kemiğinde hissedilir. Semptomlar aniden başlayabilir ya da zamana bağlı olarak artabilir. Oturmak ağrıyı tetikleyen faktörlerdendir. Ağrı, hangi sinir dallarının etkilenmesiyle ilişkili olarak tek taraflı da ya da iki taraflı olarak ortaya çıkabilir. Fakat klinikte genellikle tek taraflı somatik ağrı şeklindedir. Bu bölgelerde cilt de dokunma ve basınca fazla duyarlı olabilir.