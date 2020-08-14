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Pudendal sinir sıkışması ve tedavisi

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kronik pelvik ağrıların en önemli sebeplerinden olan pudendal sinir sıkışması, buna karşılık tanısı en zor konulan rahatsızlıklardandır.

Pudendal sinir sıkışması ve tedavisi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, Alcock Kanalı Sendromu olarak da bilinen pudendal sinir sıkışması hakkında merak edilenleri yanıtlayarak tedavi hakkında soru işaretlerini giderdi.

Pudendal sinir sıkışması neden ve nasıl olur?

Pudendal sinirin anatomik izlediği yol içinde sıkışması durumundan kaynaklanan bu rahatsızlık çok şiddetli bir ağrıya neden olur. Daha çok bağların arasında geçerken sıkışan pudendal sinir, eğer Alcock Kanalı içinden geçerken sıkışırsa Alcock Kanal Sendromu adını alır.

Ağrının en çok görüldüğü bölgeler, pudendal sinirin ya da dalların uyardığı bölgelerdir. Ağrı her ne kadar genellikle tek taraflı olsa da tüm leğen kemiğinde hissedilir. Semptomlar aniden başlayabilir ya da zamana bağlı olarak artabilir. Oturmak ağrıyı tetikleyen faktörlerdendir. Ağrı, hangi sinir dallarının etkilenmesiyle ilişkili olarak tek taraflı da ya da iki taraflı olarak ortaya çıkabilir. Fakat klinikte genellikle tek taraflı somatik ağrı şeklindedir. Bu bölgelerde cilt de dokunma ve basınca fazla duyarlı olabilir.

Pudendal sinir sıkışmasının belirtileri nelerdir?

Pudendal sinir sıkışmasının en sık görülen semptomları yanma, uyuşma, hassasiyet, elektrik çarpması ya da bıçak saplanır tarzda ağrı, vajina ve rektumda yabancı cisim ya da yumru hissi, bükme, sıkma hissi, konstipasyon (kabızlık), barsak hareketleri sırasında ağrı, idrar yaparken yanma, cinsel ilişkide ağrı, cinsel fonksiyon bozukluğu ve his kaybıdır.

Sürekli uzun süre oturmak, uzun yıllar bisiklete binmek, ağırlık kaldırmak, ağır gebelik, zor doğum, inflamatuar ya da otoimmün hastalık, endometriozis, tekrarlayan enfeksiyon, pelvis bölgesini etkileyen kaza ve düşme de bu ağrılı hastalığın sebeplerindendir. Ancak tüm bu hikayeler olmadan da pudendal sinir sıkışması görülebilir.

Pudendal sinir sıkışmasında tanı ve tedavi nasıldır?

Tanı konulurken en önemli nokta hastanın hikayesi, semptomları, ağrısını azaltan ve arttıran durumların tespiti ve iyi bir nöropelveolojik muayeneyedir. Muayenede tutulan sinir kökü ağrı ve fonksiyon kaybı açısından muayene edilir. Tüm pelvik bölgedeki sinirlerin fonksiyonları MR ve BT ile sinir üzerinde basıya neden olabilecek kitle varlığı araştırılabilir. Tanı koymada en önemli yöntem 3 Tesla MR ve traktografi şeklinde çekilmiş görüntülemedir. PNMLT (pudendal nerve motor latency test) EMG ye benzer, siniri değerlendirmede yardımcı olan bir testtir.

Tanı sonrası sinirlere baskı yapan kaslardaki gerilmeyi ve gerginliği ortadan kaldıracak tedaviler uygulanır. Hasta sert ve düz bir yatakta sırt üzeri yatırılarak dinlenmelidir. Sırt üzeri yatmak sinirlerdeki baskıyı azaltacağı için ağrıları hafifletir böylece hasta dinlenmiş olur. Ayrıca pudendal sinir blokajı yöntemiyle çok ince ve uzun iğne kullanılarak sinir etrafına yapılan lokal anestezi ilaç ile sinirin baskı altında kalması sonucu gelişen ağrı uyuşturularak hafifletilebilmektedir. Ayrıca laparoskopik ve robotik cerrahi yöntemleri de, yetersiz kalınan durumlarda tedavi için başarıyla uygulanabilmektedir.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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