Pul biberden aspirine: Bitkileri zararlı böceklerden korumanın yolları

Renkleriyle ve hoş görünüşleriyle evlerin sessiz konukları arasında yer alan bitkilerin ömrünün uzaması için özenli bir bakım gerekir. Yine de doğru sıklıkla sulama yapmanıza, bulunduğu ortamı havalandırmanıza ve aldığı güneş ışığına dikkat etmenize rağmen bazı şeylerin yolunda gitmediğini fark edebilirsiniz. Zararlı böcekler bitkinizin toprağını ya da yapraklarını istila etmiş olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen hemen her evde bulunan yağ, sirke, biber, sarımsak gibi malzemelerle doğal karışımlar hazırlayarak bitkilerinizi eski sağlıklı günlerine döndürebilirsiniz.

BİTKİLERİ ZARARLI BÖCEKLERDEN DOĞAL MALZEMELERLE KORUMANIN YOLLARI

Sirkeli Su: Sirkeyi (beyaz sirke veya elma sirkesi) bir miktar su ile seyreltin. Sonra bitkinizin yapraklarını silin. Bu karışım bitkinizi unlu bitlerden korur.

Biberli ve Sabunlu Su: Pul biber ve arap sabununu suya katarak karıştırın. Karışımı bir sprey şişesine aktarın ve bitkinizin yapraklarına püskürtün. Bu yöntem özellikle kırmızı örümcek biti için oldukça etkili.

Tütünlü Su: Bir litre kaynar suyun içine 3-4 kaşık tütün ekleyerek karıştırın. Oluşturduğunuz karışımı soğuduktan sonra bir şişeye alın ve bitkinize püskürterek kullanın. Tütünlü su karışımı bitkinizin bitlerden korunmasını sağlar.

Sabunlu ve Yağlı Su: 2 yemek kaşığı arap sabununu 1 litre kaynar suyun içinde eritin. Karışım soğuduğunda içine 1 çay kaşığı sıvı yağ ekleyin ve karıştırın. Bir şişeye aktardığınız karışımı bitkinizin yaprak biti bulunan yerlerine püskürtün. Karışımın bitkinin meyvesine gelmemesine dikkat edin. Sabunlu ve yağlı su karışımı bitkinizi sadece yaprak bitlerinden değil; unlu bitler, kırmızı örümcekler ve beyaz sineklerden de korur.

Biberli Su: Bir miktar suyla karıştırdığınız acı toz biberi bir şişeye aktarın ve bitkinizin üzerine püskürtün.

Aspirinli Su: Birkaç adet aspirini bir miktar su ile karıştırın. Aspirinler eridikten sonra, hazırladığınız karışımı bitkinizin toprağına dökün. Aspirinli su bitkinizi böceklerden korumanın yanı sıra bitkiniz için oldukça besleyici bir takviye.

Sigara İzmariti: Bitkinizin toprağına bırakacağınız birkaç adet sigara izmariti, böceklerin uzaklaşmasını sağlar.

Yumurta Kabuğu: Bir yumurtanın kabuğunu toz haline gelene kadar öğütün. Hazırladığınız yumurta kabuğu tozunu bitkinizin toprağının üzerine serin.

