Pürüzsüz cilt için kimsenin bilmediği tüyolar! Uzakdoğulu kadınların sırrı ortaya çıktı...

Cilt bakım rutinleri Uzakdoğulu kadınlar için adeta bir seremoni. Şefkat ve özenle ciltlerine bakan bu kadınların genetik mirası, fenomen haline geldi. Pürüzsüz bir cilt için; sayıca fazla ürüne değil, doğru ürüne sahip olmanın önemini anladık. Devamı gelmeyen bakımların fayda sağlamayacağını da unutmadan hatırlatalım. İşte, Uzakdoğulu kadınların ölümsüzlük bakımlarından ilham alan ve pürüzsüz bir cilde ulaşmanızı sağlayan püf noktaları sizin için sıraladık:

1- ÖNCE TEMİZLİK

Nemini koruyan bir cilt için ilk ihtiyacınız, su. Her sabah ve her akşam yüzünüzü yıkamak, pürüzsüz bir cilt için ilk adımdır. Ürün kullanmadan içi rahat etmeyenlerdenseniz misel su ile de cildinizi temizleyebilirsiniz.

2- RUH EŞİNİZ KADAR UYUMLU BİR NEMLENDİRİCİ

Cilt tipinin ihtiyacını karşılayan bir nemlendiriciye sahip olan kadın kadar mutlusu olamaz! Pürüzsüz bir cilde ulaşmak için, hücre yenileyen ve yaşlanma karşıtı bir nemlendirici tercih etmek akıllıca olacaktır. Bu ürünler cildinizin daha dolgun görünmesine yardımcı olurlar. Uzakdoğulu kadınlar, nemlendiriciyi iki aşamalı olarak kullanıyorlar. Temizlenmiş ve tonik uygulanmış ciltlerine önce cildi aydınlatan ve pürüzsüzleştiren yoğun bir baz uygulayıp daha sonra sırayı nemlendiriciye veriyorlar.