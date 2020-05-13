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Pürüzsüz cilt için kimsenin bilmediği tüyolar! Uzakdoğulu kadınların sırrı ortaya çıktı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son yıllarda, Uzakdoğulu kadınların pürüzsüz ciltleri, kozmetik sektörünü hareketlendirdi. Hepimiz mermer kadar kusursuz bir cilt istiyoruz. Saç bakımından cilt bakımına uzanan sonsuz seçenekli ürünleri düşününce, pürüzsüz cilt bir hayal olmamalı, değil mi? Ancak canlı bir cilt için yarım bırakılmış ürünlerden fazlasına ihtiyacınız var.

Pürüzsüz cilt için kimsenin bilmediği tüyolar! Uzakdoğulu kadınların sırrı ortaya çıktı...

Cilt bakım rutinleri Uzakdoğulu kadınlar için adeta bir seremoni. Şefkat ve özenle ciltlerine bakan bu kadınların genetik mirası, fenomen haline geldi. Pürüzsüz bir cilt için; sayıca fazla ürüne değil, doğru ürüne sahip olmanın önemini anladık. Devamı gelmeyen bakımların fayda sağlamayacağını da unutmadan hatırlatalım. İşte, Uzakdoğulu kadınların ölümsüzlük bakımlarından ilham alan ve pürüzsüz bir cilde ulaşmanızı sağlayan püf noktaları sizin için sıraladık:

1- ÖNCE TEMİZLİK

Nemini koruyan bir cilt için ilk ihtiyacınız, su. Her sabah ve her akşam yüzünüzü yıkamak, pürüzsüz bir cilt için ilk adımdır. Ürün kullanmadan içi rahat etmeyenlerdenseniz misel su ile de cildinizi temizleyebilirsiniz.

2- RUH EŞİNİZ KADAR UYUMLU BİR NEMLENDİRİCİ

Cilt tipinin ihtiyacını karşılayan bir nemlendiriciye sahip olan kadın kadar mutlusu olamaz! Pürüzsüz bir cilde ulaşmak için, hücre yenileyen ve yaşlanma karşıtı bir nemlendirici tercih etmek akıllıca olacaktır. Bu ürünler cildinizin daha dolgun görünmesine yardımcı olurlar. Uzakdoğulu kadınlar, nemlendiriciyi iki aşamalı olarak kullanıyorlar. Temizlenmiş ve tonik uygulanmış ciltlerine önce cildi aydınlatan ve pürüzsüzleştiren yoğun bir baz uygulayıp daha sonra sırayı nemlendiriciye veriyorlar.

3- ÖLÜ DERİLERİ TEMİZLEYİN, MASKENİZİ KUŞANIN

Sağlıklı bir cilt, canlı bir görünüme sahip olur. Cilt tipinize uygun aralıklarla mutlaka peeling yaparak ölü deriden kurtulun. Etkisini en çabuk gösteren bir diğer cilt bakım ürünü ise maskedir. Yeni nesil soyulabilir maskeler, cildinizi derinlemesine temizler ve rahatlatır. Aktif kömür içeren maskeleri deneyin, pişman olmayacaksınız!

4- İÇTEN DIŞA BİR GÜZELLİK İÇİN KAFEİN YERİNE SU

Kahve, neredeyse tüm sohbetlerimizin eşlikçisidir. Ancak, aşırı tüketimi cilt üzerinde de olumsuzluk etkiler yaratır. Pürüzsüz ve parlak bir cildin ihtiyacı nem demiştik, değil mi? İçten desteklemediğiniz sürece nem kaybını engelleyemezsiniz. Günlük su tüketiminizi 1,5-2 litrenin üzerine çıkardığınızda, cildinizde oluşacak değişime inanamayacaksınız. Belki de cildinizi canladırmak için alışkanlıklarınızı gözden geçirmenin zamanı gelmiştir.

5- UYUYAN GÜZELİN BİR BİLDİĞİ VAR

Derin ve kesintisiz uyku sadece bedeninizin ihtiyacı değildir. Cildinizin de kendini yenileyebilmesi için uykuya ihtiyacı vardır. Bu karşılanmamış ihtiyaç, donuk bir cilt ve mor gözaltı ile kendini belli eder. Oysa, uykuda geçen süreyi cilt bakımı için kullanabilirsiniz. Pürüzsüz bir cilt için gece boyunca kullanılan maskeler, hücreleri yeniler. Uyandığınızda haftanın hatta ayların yorgunluğunu yüzünüzden çekip atmış olursunuz.


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