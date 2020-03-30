Pürüzsüz dudaklar için dudak bakım kürleri

Çatlak ve pul pul dökülen dudaklar estetik açıdan kötü bir görüntüye neden olurken zaman içerisinde acılı ve kanamalı bir sürece dönüşebilir. Dudaklarınız farkında olmasanız da en fazla bakıma ihtiyaç duyulan noktalardan biridir. Güneş ışınları, soğuk hava, rüzgar gibi pek çok nedenle dudakların
doğal ve sağlıklı görünümü bozulur. Dudak bakımı ile daha güzel, parlak, kadife kadar yumuşak ve pespembe görünen dudaklara sahip olabilirsiniz.
Dudak bakım ürünlerinde genellikle doğal yağları içermesine dikkat edilir. E vitamini, aloe vera, badem ve zeytinyağı doğal yağlar için iyi bir seçim olur.
Yeterince nemlendirmek dudakların kurumasını ve çatlamasını
önler.
Ölü derilerden arındırmak için peeling yapmak daha
sağlıklı ve canlı dudaklara sahip olmak için önemli bir
ipucudur.
Sağlıklı beslenmek ve bol su tüketmek güzel görünmenin
formülüdür.
Makyaj malzemelerinin güvenilir ve kaliteli olmasına dikkat edin. Özellikle içeriğinde kimyasal maddelerin yoğun olduğu makyaj malzemelerinden kaçınmanız gerekir. Aynı zamanda besleyici
yağlar bakımından zengin ürünlere yönelmeniz de önemlidir.
Uyku sırasında cildiniz nefes aldığı için mutlaka makyajınızı silerek uyumanız lazım
Dudaklarınızı kemirmekten ve yalamaktan vazgeçin. Bu eylemler dudaklarınızın kurumasına ve çatlamasına neden olur.
Kulağa garip gelecek ama dudaklarınızın sağlığı için mümkün olduğunca ağızdan değil burundan nefes alın. Ağızdan alınan nefes dudakların nemini götürdüğü için kuruma problemi
yaratır.
Çay ve kahve tüketimini azaltın. Kafein ve tein gibi maddeler dudakların lekeli gözükmesine neden olurken dudak rengini de koyulaştırır.
Sigara gibi tütün mamullerinden uzak durun. Sigara dudak çevresindeki kırışıklıkların oluşum sürecini arttırırken; dudakların çatlamasına ve doğal renginin koyulaşmasına neden olur.
Dişleri fırçalarken peeling etkisi yaratmak için dudaklarınızı da nazik hareket ile fırçalayın.
Dudakları eskisinden daha sağlıklı bir görüntüye kavuşturmak için mutfağınızda bulunan ürünlerden kendinize özel bakım kürleri oluşturabilirsiniz.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI + ESMER ŞEKER + BAL
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı esmer şekeri ve yarım yemek kaşığı ılık suyu bir kapta karıştırın. Ardından bu karışımı dudaklarınıza yuvarlak hareketler ile uygulayın. Sonrasında ılık su ile durulayın.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI + ŞEKER + DENIZ TUZU
1 çay kaşığı deniz tuzu, 1 çay kaşığı şeker ve 2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağını macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu macun ile dudaklarınızı 1 dakika boyunca ovalayın. Ardından ılık su ile yıkayarak durulayın.
NANE YAĞI + KAKAO + KAHVE TELVESI + ÜZÜM ÇEKIRDEĞI YAĞI
Yarım çay kaşığı kakao, 3 damla nane yağı, yarım çay kaşığı kahve telvesi, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı üzüm çekirdeği yağını karıştırın. Karışımı dudaklarınıza dairesel hareketler ile uygulayın.
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