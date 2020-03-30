Pürüzsüz dudaklar için dudak bakım kürleri

Makyaj malzemelerinin güvenilir ve kaliteli olmasına dikkat edin. Özellikle içeriğinde kimyasal maddelerin yoğun olduğu makyaj malzemelerinden kaçınmanız gerekir. Aynı zamanda besleyici yağlar bakımından zengin ürünlere yönelmeniz de önemlidir.

Ölü derilerden arındırmak için peeling yapmak daha sağlıklı ve canlı dudaklara sahip olmak için önemli bir ipucudur.

Dudak bakım ürünlerinde genellikle doğal yağları içermesine dikkat edilir. E vitamini, aloe vera, badem ve zeytinyağı doğal yağlar için iyi bir seçim olur.

Çatlak ve pul pul dökülen dudaklar estetik açıdan kötü bir görüntüye neden olurken zaman içerisinde acılı ve kanamalı bir sürece dönüşebilir. Dudaklarınız farkında olmasanız da en fazla bakıma ihtiyaç duyulan noktalardan biridir. Güneş ışınları, soğuk hava, rüzgar gibi pek çok nedenle dudakların doğal ve sağlıklı görünümü bozulur. Dudak bakımı ile daha güzel, parlak, kadife kadar yumuşak ve pespembe görünen dudaklara sahip olabilirsiniz.

Uyku sırasında cildiniz nefes aldığı için mutlaka makyajınızı silerek uyumanız lazım

Dudaklarınızı kemirmekten ve yalamaktan vazgeçin. Bu eylemler dudaklarınızın kurumasına ve çatlamasına neden olur.

Kulağa garip gelecek ama dudaklarınızın sağlığı için mümkün olduğunca ağızdan değil burundan nefes alın. Ağızdan alınan nefes dudakların nemini götürdüğü için kuruma problemi

yaratır.

Çay ve kahve tüketimini azaltın. Kafein ve tein gibi maddeler dudakların lekeli gözükmesine neden olurken dudak rengini de koyulaştırır.

Sigara gibi tütün mamullerinden uzak durun. Sigara dudak çevresindeki kırışıklıkların oluşum sürecini arttırırken; dudakların çatlamasına ve doğal renginin koyulaşmasına neden olur.

Dişleri fırçalarken peeling etkisi yaratmak için dudaklarınızı da nazik hareket ile fırçalayın.

Dudaklarınıza ruj sürmeden önce mutlaka hazırlık aşamasını tamamlayın. Öncesinde dudakları yoğun bir şekilde nemlendirmek rujun daha güzel görünmesini sağlar.

DUDAK BAKIMINDA KULLANILABİLECEK DOĞAL MALZEMELER

Dudakları eskisinden daha sağlıklı bir görüntüye kavuşturmak için mutfağınızda bulunan ürünlerden kendinize özel bakım kürleri oluşturabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI + ESMER ŞEKER + BAL

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı esmer şekeri ve yarım yemek kaşığı ılık suyu bir kapta karıştırın. Ardından bu karışımı dudaklarınıza yuvarlak hareketler ile uygulayın. Sonrasında ılık su ile durulayın.