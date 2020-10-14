HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin 2. Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı

Putin 2. Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 16:08 | Son Güncelleme

Rusya'daki Vektör Araştırma Merkezi tarafından tescil edilen yeni aşının adı "EpiVakKorona" olarak belirlendi.

Putin 2. Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen ikinci aşının da tescillendiğini bildirdi.

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti." diye konuştu.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.

RUSYA UÇUŞLARI ARTIRIYOR

Öte yandan Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal ettiği bazı uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in kararıyla Rusya ile karşılıklı olarak Sırbistan, Küba ve Japonya uçuşları tekrar başlayacak.

Ayrıca Rusya’dan Belarus, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler’e uçuş sayılarının da karşılıklı olarak artırıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
Pes artık! Bebeğini satışa çıkardı Pes artık! Bebeğini satışa çıkardı
İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..İşte MasterChef sarımsaklı köfte tarifi..
En Çok Okunan Haberler
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
AYM'den 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Yılın aşk bombası! Didem Soydan böyle yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
Trump hastalanınca oruç tutmaya başlayan Hintli öldü
Trump hastalanınca oruç tutmaya başlayan Hintli öldü
İstanbul'da sahte içki kabusu! Ölü sayısı 9'a yükseldi
Bir ilde sahte içki kabusu! Ölü sayısı 9'a yükseldi
Finlandiya Başbakanı’nın derin göğüs dekoltesi ülkeyi karıştırdı
Başbakan’ın derin dekoltesi ülkeyi karıştırdı!
Pes artık! Bebeğini satışa çıkaran kadın açıklamasıyla kan dondurdu
Pes artık! Bebeğini satışa çıkardı
Azerbaycan'da 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
Azerbaycan'da 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
Kırgızistan Parlamentosu Caparov’u başbakan seçti
Ülkenin yeni başbakanı belli oldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.