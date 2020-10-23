HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

23.10.2020 02:20 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve iki ülkenin anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi. Putin çatışmalarda yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini de ekledi.

Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve iki ülkenin anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi.

Putin, çatışmalarda, her iki iki taraftan da ayrı ayrı 2 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğinii toplam can kaybının 5 bine yaklaştığını ekledi.

Rusya lideri televizyonda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan için, "sert görünebilir ama o esnek bir siyasetçi ve Rusya'nın da güvenilir bir ortağı" ifadesini kullandı.

Türkiye, Azerbaycan'a askeri göndermek de dahil, yardıma açık olduğunu açıklamıştı.

Bir düşünce kuruluşunun sanal ortamda yapılan toplantısında katılan Rusya lideri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile "sürekli" temas halinde olduğunu da belirtti. Putin, "Onlarla günde birkaç kere konuşuyorum" dedi.

Rusya lideri, iki ülkenin dışişleri bakanlarının Cuma günü Washington'da yapacakları görüşmeye de değinerek, "Umarım, Amerikalı ortaklarımız da uzlaşı sağlama noktasında bizimle uyum içinde hareket ederler" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları bugün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ayrı ayrı görüşecek.

Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Perşembe günü yaptığı açıklamada, güçlerinin İran'la olan sınır bölgesinde tüm kontrolü elde ettiğini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Macron, Sarkisyan ile görüştüMacron, Sarkisyan ile görüştü
Tokat katmeri nasıl yapılır?Tokat katmeri nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt
İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt
Cezaevinde şüpheli ölüm! Başsavcılık'tan açıklama
Cezaevinde şüpheli ölüm! Başsavcılık'tan açıklama
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
'Türkiye ile ilgili bilgim 7 yıl evveline ait'
'Türkiye ile ilgili bilgim 7 yıl evveline ait'
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
22 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Diğer Haberler
Gana'da kilise çöktü: 18 ölü
Kilisede dehşet! 18 kişi hayatını kaybetti
Trump, 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da 'erken oy' kullanacak
Trump, Florida'da 'erken oy' kullanacak
Macron, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüştü
Macron, Sarkisyan ile görüştü
Hamileliğinin son haftasında iddia için 1,5 kilometre koştu
Hamileliğinin son haftasında iddia için bakın ne yaptı
Kan donduran iddia! Savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürmüşler
Savaş esirini helikoptere sığmadığı için öldürmüşler
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.