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Putin'den 19 yıl sonra bir ilk: Yüksek gelirli vatandaşlardan daha fazla vergi alınacak

24.11.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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Putin'den 19 yıl sonra bir ilk: Yüksek gelirli vatandaşlardan daha fazla vergi alınacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında yüksek gelirli Rusya vatandaşlarından alınan verginin artırılmasını öngören yasayı imzaladı.

2001 yılında yine Putin döneminde herkesten aynı oranda gelir vergisi alınmasını öngören düzenlemeden bu yana Rusya'da ilk kez yüksek gelirliden daha fazla vergi alınması yönünde adım atıldı.

Haziran ayında ulusa sesleniş konuşması sırasında 5 milyon rublenin (65 bin dolar) üzerinde kazancı olanların gelir vergisinin yüzde 13'ten 15'e çıkarılmasını teklif eden Putin, ilgili yasayı imzalayarak bu önerisini hayata geçirdi.

EK VERGİ GELİRİ ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ İÇİN KULLANILACAK

Yasaya göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yüksek gelirli Rusya vatandaşlarından yüzde 15 oranında gelir vergisi tahsil edilecek. Yeni yasanın uygulanmasıyla birlikte devletin kasasına 2021 yılında 60, 2020'de 64 ve 2022'de 68.5 milyar ruble ek kaynak gireceği tahmin ediliyor.

Putin'in daha önceki açıklamasına göre yüksek gelirli vatandaşlardan elde edilecek ek vergi geliri, ağır ve ender görülen hastalıkları olan çocukların tedavisi için kullanılacak.

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