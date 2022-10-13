Putin'den açıklama: ''Yeni güç merkezleri Asya'da!''

Dünya gerçek anlamda çok kutuplu hale geldiğini söyleyen Putin, yeni güç merkezlerinin geliştiği Asya'nın, bunda kilit bir rol oynadığını ve küresel ekonomik büyümenin lokomotifi olduğunu söyledi.

RUSYA'DA AKTİF ROL ALIYOR

Putin, “Rusya da tüm bu süreçlerde aktif bir şekilde rol alıyor. Asya'nın kalkınmasını ve refahını, karşılıklı yarar sağlayan geniş bir ticaret ve yatırım iş birliği alanlarının yaratılmasını destekliyoruz.” diye konuştu.

''GÖZDEN GEÇİRİLMELİ''

Küresel finans sisteminin değişmesi gerektiğini anlatan Putin, “Asya'daki birçok ortağımız gibi, on yıllardır başkalarının sırtından yaşamak için tüm sermaye ve teknoloji akışlarını kapatan küresel finansal sistemin ilkelerini gözden geçirmenin gerekli olduğuna inanıyoruz.” dedi.



