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Putin'den açıklama: ''Yeni güç merkezleri Asya'da!''

13.10.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayan Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nda (CICA) konuştu. Dünyanın küresel siyaset ve ekonomide önemli bir değişim sürecinden geçtiğine vurgu yapan Putin, Asya'nın gelişen yeni güç merkezleriyle kilit bir rol oynadığı söyledi.

Putin'den açıklama: ''Yeni güç merkezleri Asya'da!''

Dünya gerçek anlamda çok kutuplu hale geldiğini söyleyen Putin, yeni güç merkezlerinin geliştiği Asya'nın, bunda kilit bir rol oynadığını ve küresel ekonomik büyümenin lokomotifi olduğunu söyledi.

RUSYA'DA AKTİF ROL ALIYOR

Putin, “Rusya da tüm bu süreçlerde aktif bir şekilde rol alıyor. Asya'nın kalkınmasını ve refahını, karşılıklı yarar sağlayan geniş bir ticaret ve yatırım iş birliği alanlarının yaratılmasını destekliyoruz.” diye konuştu.

''GÖZDEN GEÇİRİLMELİ''

Küresel finans sisteminin değişmesi gerektiğini anlatan Putin, “Asya'daki birçok ortağımız gibi, on yıllardır başkalarının sırtından yaşamak için tüm sermaye ve teknoloji akışlarını kapatan küresel finansal sistemin ilkelerini gözden geçirmenin gerekli olduğuna inanıyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya putin siyaset
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