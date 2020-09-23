HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'den ikinci koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama

Putin'den ikinci koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede geliştirilen ikinci koronavirüs (Kovid-19) aşısının yakında tescil edileceğini duyurdu.

Putin'den ikinci koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama

TASS haber ajansının haberine göre, Federasyon Konseyi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Putin, ikinci koronavirüs aşısının kaydının yakında yapılacağını söyledi.

'TÜM GÖNÜLLÜLER ANTİKOR GELİŞTİRDİ'

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) daha önce yapılan açıklamada, Rusya devletine bağlı ‘Vektor’ adlı bilimsel araştırma merkezi tarafından geliştirilen aşının kaydının 15 Ekim’e kadar tamamlanacağı belirtilmişti. Aşının klinik denemelerin birinci aşamasındaki tüm gönüllülerin antikor geliştirdiği açıklandı.

Putin, Rusya’da geliştirilen ‘Sputnik V’ adlı ilk koronavirüs aşısının tescil edildiğini 11 Ağustos’ta duyurmuştu.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
Uzmanlar açıkladı! Bu durum koronavirüste ölüm riskini 2 katına çıkarıyorUzmanlar açıkladı! Bu durum koronavirüste ölüm riskini 2 katına çıkarıyor
Ankara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumuAnkara'da hava nasıl olacak? İşte Ankara hava durumu
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Sınırsız uçuş hakkı için Kovid-19 riskini göze alır mısınız?
Sınırsız uçuş hakkı için Kovid-19 riskini göze alır mısınız?
Stoltenberg: Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde iyi ilerleme kaydedildi
NATO'dan Türkiye ve Yunanistan açıklaması
Son dakika Paris'teki Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı!
Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı!
Grip ve Kovid-19'a aynı anda yakalananlarda 'ölüm riski iki katına çıkıyor'
Uzmanlar açıkladı! Bu durum koronavirüste ölüm riskini 2 katına çıkarıyor
Avustralya'da kıyıya vurup ölen balinaların sayısı 380'e yükseldi
Bilim insanları açıklayamıyor! Sayı 380'e yükseldi
Rus muhalif Navalnıy taburcu edildi
Rus muhalif lider ile ilgili yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.