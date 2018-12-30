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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriği

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2018 12:40 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl tebriğinde bulundu. Putin, Trump'a da bir mektup gönderdi

Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl tebriği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl mesajı göndererek, "Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim." dedi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin’in, Erdoğan’a yeni yıl için tebrik mesajı gönderdiği belirtildi.

Putin’in, Türkiye ve Rusya arasında başarılı bir şekilde gelişen ilişkilerden ötürü memnuniyetini dile getirdiği mesajda, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk ünitenin inşaatı başladı ve TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz kısmında inşaat tamamlandı.” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilere yönelik yeni planların da yapıldığını vurgulayan Putin, “Moskova ve Ankara'nın ortak çabalarıyla, Suriye'de terörizmle mücadeleye ve bu ülkedeki siyasi sürece kararlı bir katkı sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında tüm alanlarda, iki ülke halkının faydasına yönelik çalışmaların devam edeceğine inandığını belirten Putin, “Türkiye ve Rusya’nın, Avrasya'nın güvenliğini birlikte güçlendirmeye devam edeceğine eminim." dedi.

TRUMP'A DA MEKTUP GÖNDERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a bir yeni yıl mektubu gönderdiği belirtildi. Mektupta, Rusya'nın ABD'yle diyaloğa hazır olduğu kaydedildi.


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Donald Trump ABD Rusya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
putinin türkiyeye güveni erdoğandan geçiyor bunu kafanıza sokun
Türkiye ;Rusya ile birlikte bölgeye istikrar getirmeye başladıkça, ABD ve içimizdeki Mandacı zihniyet rahatsız oluyor
Karşılıklı çıkarlar doğrultusunda atılan bir adım ve çok gerekli olmadığı takdirde Dünyada Savaşa HAYIR.!
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