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Putin'e yeni darbe! Sayı yükseliyor

20.03.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Rusya'nın Karadeniz Donanması'ndan bir komutan yardımcısının vurularak öldürüldüğünü açıkladı. 51 yaşındaki birinci sınıf kaptan Andrey Paliy'in öldürülen ilk deniz subayı olduğu öne sürülüyor. Putin'in işgal güçleri böylelikle bir darbe daha almış oldu.

Putin'e yeni darbe! Sayı yükseliyor

Rusya-Ukrayna savaşında 25. gün; haftalardır süren savaş dünyanın gündeminde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Çatışmaların sürdüğü Ukrayna topraklarında her iki taraf da ağır zayiat veriyor. Putin'in ordusundan bazı üst düzey ordu mensupları işgal sırasında hayatını kaybetti.

Ordudan daha önce üst düzey komutanların çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklanmıştı. Ukrayna tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Donanması'ndan bir komutan yardımcısının vurularak öldürüldüğü bildirildi.

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Kiev yönetimi Rus ordusundan 5 generali öldürdüğünü iddia ederken, 51 yaşındaki birinci rütbeli kaptan Andrey Paliy Ukrayna'daki savaşta öldürüldüğü öne sürülen tek kıdemli deniz subayı.

Paliy'in ölümü, Moskova tarafından resmi olarak doğrulanmasa da Sivastopol Nakhimov Deniz Okulu Kamu Konseyi Sekreteri, Paliy'in arkadaşı Konstantin Tsarenko tarafından doğrulandı.

RUS ORDUSUNDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN GENERALLER

  • 3 Mart'ta 47 yaşındaki Andrei Sukhovetsky bir keskin nişancı tarafından özel bir operasyon sırasında öldürüldü.

  • 45 yaşındaki Tümgeneral Vitaliy Gerasimov, 7 Mart'ta doğudaki Harkov kenti dışında öldürüldü.

  • Muhafız Tank Kantemirovskaya Tümeni Komutanı Albay Andrey Kolesnikov 11 Mart'ta çıkan çatışmalarda öldürüldü.

  • 18 Mart'ta Kostroma'dan 331. Muhafız Paraşüt Saldırı Alayı'ndan Albay Sergey Sukharev öldü.

    1. motorlu tüfek tümeninin komutanı 47 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev, kuşatma altındaki Mariupol şehri çevresinde savaşırken öldü.
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