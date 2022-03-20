Putin'e yeni darbe! Sayı yükseliyor

Rusya-Ukrayna savaşında 25. gün; haftalardır süren savaş dünyanın gündeminde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Çatışmaların sürdüğü Ukrayna topraklarında her iki taraf da ağır zayiat veriyor. Putin'in ordusundan bazı üst düzey ordu mensupları işgal sırasında hayatını kaybetti.

Ordudan daha önce üst düzey komutanların çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklanmıştı. Ukrayna tarafından bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Donanması'ndan bir komutan yardımcısının vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Kiev yönetimi Rus ordusundan 5 generali öldürdüğünü iddia ederken, 51 yaşındaki birinci rütbeli kaptan Andrey Paliy Ukrayna'daki savaşta öldürüldüğü öne sürülen tek kıdemli deniz subayı.

Paliy'in ölümü, Moskova tarafından resmi olarak doğrulanmasa da Sivastopol Nakhimov Deniz Okulu Kamu Konseyi Sekreteri, Paliy'in arkadaşı Konstantin Tsarenko tarafından doğrulandı.

RUS ORDUSUNDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN GENERALLER