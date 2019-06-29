Putin G20 temaslarını değerlendirdi

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Suriye konusunda temasların iyi bir seviyede devam ettiğini belirterek, "Türk dostlarımızla da Suriye konusundaki temaslarımız ABD ile olduğundan daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. Durum kontrol altında." dedi.

Putin, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

G20’de büyük ilerleme sağlayacak yeni kararlar alınmadığına işaret eden Putin, “Ancak zirvedeki tüm katılımcılar küresel ticaretin ilerlemesine yönelik bağlılıklarını ve internet üzerinden terör yanlısı bilgi dağıtılmasına karşı mücadele edilmesi gerektiğini teyit ettiler.” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile zirve kapsamında "faydalı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Putin, "Görüşmede, Rusya’daki tutuklu Ukraynalı denizcileri, Venezuela’yı ve Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaları değerlendirdik." dedi.

Rusya’nın iç işlerine her gün müdahale edildiğini öne süren Putin, "Biz ise histeriye kapılıp gürültü yapmıyoruz." diye konuştu.