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Putin G20 temaslarını değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Türk dostlarımızla Suriye konusundaki temaslarımız ABD ile olduğundan daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. Durum kontrol altında” - "Suudi Arabistan ile OPEC anlaşmasının mevcut haliyle uzatılması konusunda anlaştık"

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Suriye konusunda temasların iyi bir seviyede devam ettiğini belirterek, "Türk dostlarımızla da Suriye konusundaki temaslarımız ABD ile olduğundan daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. Durum kontrol altında." dedi.

Putin, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

G20’de büyük ilerleme sağlayacak yeni kararlar alınmadığına işaret eden Putin, “Ancak zirvedeki tüm katılımcılar küresel ticaretin ilerlemesine yönelik bağlılıklarını ve internet üzerinden terör yanlısı bilgi dağıtılmasına karşı mücadele edilmesi gerektiğini teyit ettiler.” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile zirve kapsamında "faydalı" bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Putin, "Görüşmede, Rusya’daki tutuklu Ukraynalı denizcileri, Venezuela’yı ve Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair iddiaları değerlendirdik." dedi.

Rusya’nın iç işlerine her gün müdahale edildiğini öne süren Putin, "Biz ise histeriye kapılıp gürültü yapmıyoruz." diye konuştu.

Putin, Suriye krizine yönelik ABD’li yetkililerle temasların devam ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sahadaki temaslarımız iyi bir seviyede devam ediyor. Son gelişmeler hakkında Trump’ı bilgilendirdim. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemizde de Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık. Türk dostlarımızla da Suriye konusundaki temaslarımız ABD ile olduğundan daha da yoğun bir şekilde her gün devam ediyor. Yaşanan tüm olaylardan bilgimiz var ve birlikte olayların köküne iniyoruz. Bazı detayları elbette açıklayamam ama durum kontrol altında."

Suudi Arabistan’la Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasını ele aldıklarını da belirten Putin, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığımız görüşmede OPEC anlaşmasının mevcut haliyle uzatılması konusunda anlaştık. Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmanın 6 hatta 9 ay uzatılmasını teklif edecek." dedi.

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ABD opec putin Rusya Suriye Trump

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