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Putin, Habib Nurmagomedov ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor’u yenerek şampiyonluğunu koruyan Nurmagomedov'u tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor’u yenerek, şampiyonluğunu koruyan Habib Nurmagomedov ile görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin, Ulyanovsk’ta yaptığı görüşmede Nurmagomedov’u kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Sporcunun şahıs olarak müsabakaya katılsa da Rus vatandaşı olduğunu hatırlatan Putin, kendi vatandaşlarına nasıl davranıldığının önemli olduğunu belirtti. Nurmagomedov’u yakından takip ettiklerini ve kendisi için endişe duyduklarını vurgulayan Putin, her halükarda sporcunun müsabakayı onurluca kazandığını ifade etti.

Sporun dostluğa adanmış bir eylem olduğunu bildiren Putin, Nurmagomedov’un rakipleri ile nazik, rekabetçi ve iyi insani ilişkiler kurmasını istedi.

Ülke olarak bir büyük aile olduklarını ve ne olursa olsun aşırılıklardan kaçınmak gerektiğini kaydeden Putin, "Ancak eğer dışardan bir müdahale gelirse o zaman sadece sen değil, elbette biz de karşı koyarız. Fakat işin bu noktaya gelmemesi en iyisidir." ifadelerini kullandı.

Habib Nurmagomedov ise kendisinin sadece ringin dışına zıplamasıyla değil, yaptığı mücadele ile değerlendirilmesini istedi.

Nurmagomedov, "Ülkeme, aileme saygısızlık eden McGregor’dan farklı olarak iyi davranış sergilememe rağmen, şimdilik sadece ringin dışına zıplamam ile ilgili konuşuyorlar. Ancak ben onurlu bir davranış sergiledim." dedi.

Bazı anlarda kontrolünü kaybettiğini anlatan Nurmagomedov, müsabaka sırasında provokasyonlar olabileceğini belirtti.

ABD’nin Las Vegas kentinde karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında (UFC) Rus Habib Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor ile karşılaşmıştı. Rakibini 4. raunt sonunda mağlup eden Nurmagomedov, şampiyonluk kemerini korumayı başarmıştı.

Nurmagomedov, maç bitiminde aleyhinde slogan atılması nedeniyle ringin dışına zıplayarak, arbede çıkmasına neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Habib Nurmagomedov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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