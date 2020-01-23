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Putin ile Netanyahu Batı Kudüs'te bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'le de görüştü

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Netanyahu, bugün 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelen Putin ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde görüştü.

Görüşmeye üzerinde uyuşturucu bulunduğu suçlamasıyla Moskova'da 7,5 yıl hapse mahkum edilen İsrailli Naama Issachar'ın annesi Yaffa Issachar da katıldı.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Naama'nın annesi ile görüştük. Naama'nın çok iyi bir aileden geldiği açık. Uygun bir kararın alınması konusunda Başbakan Netanyahu'nun tavrını biliyorum. Kararın alınmasında tüm bunlar dikkate alınacaktır." dedi.

Yaffa Issachar’ın çok üzgün olduğunu belirten Putin, "Rus insan hakları yetkilisi bugün Naama'yı ziyaret edecek. Yaffa kızı için yardım istiyor. Ona demiştim ve yine söylüyorum, her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Putin ile görüşmesini "mükemmel" şeklinde nitelendirerek, "Toplantının sonunda Naama Issachar'ın annesi Yaffa'yı getirmemizi talep etti. Çok etkili bir görüşme oldu. Bu fırsat için değerli dostum Putin’e teşekkür ederim." dedi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, Rusya'daki tutuklu vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Kudüs'teki bir meydanın ve üzerindeki yapıların mülkiyetini Moskova'ya devrettiğini yazmıştı.

Naama Issachar, Nisan 2019'da Moskova'daki havalimanında valizinde yaklaşık 10 gram uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti.

- Putin-Rivlin görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de Batı Kudüs'teki ofisinde bir araya geldi.

Putin, burada yaptığı açıklamada Holokost kurbanlarının yüzde 40’nın Sovyet Yahudilerinden oluştuğunu belirterek, "Rus ve Sovyet halkı savaştan çok etkilendi." dedi.

Sovyet Kızıl Ordusunun Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş en büyük toplama, zorunlu çalışma ve sistematik katliam ve imha kampı olan Auschwitz'i kurtardığını hatırlatan Putin, Nazi Almanyasının yenilmesine de Sovyetlerin büyük katkıda bulunduğunu vurguladı.

Putin, Rivlin ve Netanyahu ayrıca Kudüs'te Leningrad kuşatmasının kurbanları için anıt inşa edilmesi amacıyla düzenlenen törene katıldı.

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