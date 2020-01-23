Putin ile Netanyahu Batı Kudüs'te bir araya geldi

KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Netanyahu, bugün 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelen Putin ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde görüştü.

Görüşmeye üzerinde uyuşturucu bulunduğu suçlamasıyla Moskova'da 7,5 yıl hapse mahkum edilen İsrailli Naama Issachar'ın annesi Yaffa Issachar da katıldı.

Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Naama'nın annesi ile görüştük. Naama'nın çok iyi bir aileden geldiği açık. Uygun bir kararın alınması konusunda Başbakan Netanyahu'nun tavrını biliyorum. Kararın alınmasında tüm bunlar dikkate alınacaktır." dedi.

Yaffa Issachar’ın çok üzgün olduğunu belirten Putin, "Rus insan hakları yetkilisi bugün Naama'yı ziyaret edecek. Yaffa kızı için yardım istiyor. Ona demiştim ve yine söylüyorum, her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Putin ile görüşmesini "mükemmel" şeklinde nitelendirerek, "Toplantının sonunda Naama Issachar'ın annesi Yaffa'yı getirmemizi talep etti. Çok etkili bir görüşme oldu. Bu fırsat için değerli dostum Putin’e teşekkür ederim." dedi.