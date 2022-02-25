Putin'in gecekondudan Kremlin Sarayı'na uzanan hayat hikayesi! Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin, Ukrayna'ya açtığı savaş ve Batı'ya çektiği restle dünyayı sarstı. ABD ve NATO'dan gelen müzakere çağrılarına kulaklarını tıkayan Putin adeta 'masayı' devirdi. Her açıklamasında olay olan Rus lider, dünya basının bir numaralı gündem maddesi oldu. Her hareketi ve tavrıyla ne kadar otoriter bir lider olduğunu gösteren Putin, en son Rusya Güvenlik Konseyinde İstihbarat Şefi Naryshkin'e sert çıkmış, Rus liderin tavrı sonrası Naryshkin adeta kekelemişti. Peki, dünyanın konuştuğu en sert, mutlak ve otoriter liderlerinden biri olan Putin hakkında bilinenler neler?

MYNET - DIŞ HABER

HİKAYE NEREDE BAŞLIYOR?

Hikaye 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra Doğu Almanya'nın Dresden kentinde başlıyor. 38 yaşına geldiğinde Devlet Güvenlik Komitesi ajanı olan Putin, memleketi St Petersburg'a döndü. 15 yıllık ajanlık görevinden elinde kalan tek şey, biriktirdiği 200 sterlindi. Sovyet Birliği yakında çökecekti ve bu Putin için hem şahsi hem de profesyonel bir hakaretti.

GECEKONDU MAHALLESİNDE DOĞAN ‘MUCİZE ÇOCUK’

Vladimir Vladimirovich Putin, 17 yaşında evlenen Vladimir ve Mariya Putin'in tek çocuğu olarak 7 Ekim 1952'de Leningrad'ın bir gecekondu mahallesinde dünyaya geldi. Daha önce iki erkek çocuğunu bebekken kaybeden Mariya “Mucize bebek” Putin'i kucağına aldığında 41 yaşındaydı.

Putin'in babası Vladimir; savaş gazisi, komünist parti üyesi ve metro trenleri yapan bir fabrikada ustabaşıydı.

Annesi ise sokakları, laboratuvar ekipmanlarını temizler; zaman zaman bir fırında çalışır ve hademelik yapardı. Eşi uzakta savaşırken Nazilerin Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu.

YOKSULLUK İÇİNDE GEÇEN ÇOCUKLUK

Putin'in ve ailesi tuvaleti, sıcak suyu ve banyosu bile olmayan ufak bir odada yaşıyorlardı. Putin'in öğretmenlerinden biri ailenin yaşadığı evi, hiçbir şeyi olmayan, çok soğuk ve korkunç bir yer olarak tarif ediyordu.

Putin, çocukken yaşadığı yoksulluğu ve travmayı “Bir keresinde annem açlıktan bayıldı. İnsanlar onun öldüğünü düşündüler ve onu cesetlerin yanına yatırdılar.” sözleriyle anlatıyor.

"EĞER BİR KAVGA KAÇINILMAZSA, İLK YUMRUĞU SEN ATMALISIN"

Putin yaşına göre oldukça zayıf olmasına rağmen sık sık diğer erkeklerle kavga ederdi. Bu yüzden judoya başladı ve siyah kuşağa ulaştı. Rus lider, o dönemi yıllar sonra "Elli yıl önce Leningrad sokağı bana bir kural öğretti: Eğer bir kavga kaçınılmazsa, ilk yumruğu sen atmalısın." diyerek özetlemiş ve bu sözler onun için adeta bir hayat felsefesi olmuştu.

1975'TE KGB'YE KATILDI

Putin, Leningrad Devlet Üniversitesi'nde hukuk okudu ve 1975'te ajan göreviyle KGB'ye katıldı.

1983'te hostes Lyudmila Putina ile evlendi ve 1985 -1990 yılları arasında Doğu Almanya'da birlikte yaşadılar. Mariya ve Yekaterina isminde iki kızları oldu. Onların üzerine titrediler.

1990'da Sovyetler Birliği'ne döndüğünde, bir zamanlar kendisine hukuk öğretmiş olan St Petersburg belediye başkanı Anatoly Sobchak'ın yardımcısı oldu.

SSCB'NİN ÇÖKÜŞÜ İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: 20. YÜZYILIN EN BÜYÜK FELAKETİ

SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna ve diğer eski Sovyet cumhuriyetleri Rusya'dan bağımsızlık kazandılar. Putin, SSCB'nin çöküşünü “20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi” olarak nitelendirdi.

1999 YILI DÖNÜM NOKTASI OLDU

1997'de KGB'nin ana halefi olan Federal Güvenlik Servisi'nin şefi oldu. 1999 yılının yılbaşı arifesinde, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin istifa etti ve Putin'i başkan vekili olarak atadı.

22 YILDIR RUSYA'DA İKTİDARDA

Putin, 2000 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı ve o zamandan beri tüm muhalefeti ortadan kaldıran oldukça kuvvetli bir lider.

30 YILLIK EVLİLLİK 2013'TE BİTTİ

2013 Yılında Putin ve Lyudmila 30 yıllık evliliklerini bitirip ayrıldılar. Lyudmila şöyle dedi. Putin'in tam bir işkolik olduğunu söyleyen Lyudmila, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada "Vladimir çalışmalarına dalıp gitmiş durumda.” demişti.

GÜRCİSTAN'A GİRDİ, KIRIM'I ELE GEÇİRDİ

Putin, Rusya'nın yeniden ayaklanmasında oldukça önemli bir rol üstlendi. Rus lider, bir dizi askeri macerayla ülkeyi süper güç statüsüne geri çekti. 2008'de Gürcistan bir kısmını almak için askeri birliklerini gönderdi ve Kırım'ı ele geçirdi.

2014'te ise Ukrayna'nın Doğusundaki ayrılıkçı hareketleri körükledi. Suriye'deki Beşar Esad'ın kanlı rejimini destekledi ve 2018'te Salisbury'de zehirli Novichok'lu ajanları serbest bıraktı.

"PUTİN ÇILDIRDI"

Şimdi ise Savunma Bakanı Ben Wallace'ın sözleriyle Putin “çıldırdı".

Tüm bu hikaye, bir zamanlar zorbalığa uğramış bir çocuk olan Putin’in bugünkü öfkesinin kaynağı ve intikam hevesini açıklıyor.

