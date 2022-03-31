HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'in hesabı çarşıya uymadı! Kaos büyüyor: Ordu başkaldırdı

Putin'in hesabı çarşıya uymadı! Kaos büyüyor: Ordu başkaldırdı

31.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde başarısız olduğu söylentileri güçlenerek artarken orduda çatlak sesler çıkmaya başladığı haberleri de gelmeye devam ediyor. Askerlerin Putin'in ve komutanlarının buyruklarına boyun eğmediği ileri sürülürken itaatsizlik sonucu kendi uçaklarını düşürdükleri bile söyleniyor. Tüm bunların kaynağı ise Rus liderin yanlış hesaplarında yatıyor...

İngiltere'nin güvenlik ve istihbarat dairesi GCHQ'dan Sir Jeremy Fleming'e göre Vladimir Putin'in Ukrayna işgali başarısız oluyor ve en yakın yardımcıları ona gerçeği söylemekten korkuyor. Fleming'e göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın işgali emrini verirken "durumu büyük ölçüde yanlış değerlendirdi." Ancak en yakın danışmanları Rus liderden gerçekleri saklasa da Putin Rus kuvvetleri için işlerin ne kadar kötü gittiğini gayet iyi biliyor.

2022_MART_ask

GCHQ yöneticisi Sir Jeremy Fleming, Rus lider Ukrayna'ya kışkırtılmadan ve önceden tasarladığı saldırı kararının "kelimenin her anlamıyla şoke edici" olduğunu söyledi. Fleming ayrıca, eski KGB ajanı Putin'in olup biten karşısında tamamen gafil avlandığını ifade etti.

"Putin'in Ukrayna halkının direnişini yanlış değerlendirdiği açık" diyen Fleming şöyle devam etti:

“Eylemlerinin harekete geçireceği koalisyonun gücünü hafife aldı. Yaptırımların ekonomik sonuçlarını küçümsedi. Hızlı bir zafer elde etmek için ordusunun yeteneklerini gözünde büyüttü. Silah ve moralden yoksun Rus askerlerinin emirleri yerine getirmeyi reddettiğini, kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve hatta kazara kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük.”

0_Evacuations-from-Mariupol-continue

"PUTİN'İN KENDİ HALKINA YALAN SÖYLEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Rusya'nın amacının dezenformasyonu yaymak olduğunu söyleyen Fleming, bunun gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Hem kanıtlara güvensizlik ekmek, hem yanlış anlatıları çoğaltmak hem de Rusya'da olup bitenlerin gerçek resminin ortaya çıkmamasını sağlamak istiyorlar. Putin'in işgalinin sorunlarla dolu odluğunu biliyoruz; ordunun moral düşüklüğü, lojistik başarısızlıklar ve Rusların yüksek zayiatı. Komuta ve kontrolleri kargaşa içinde. Putin'in askeri yetersizliğini gizlemek için kendi halkına yalan söylediğini gördük. Tüm bunlar, medyayı ve internete erişimi acımasızca kontrol etmeye, muhalefetin sesini kısmaya ve onların propagandalarına ve gizli ajanslarına büyük yatırımlar yaptığı anlamına geliyor.”

thumbs_b_c_582fba44533a4a84e3328f3a6c996588

"Putin, Ukrayna'nın şiddetli direnişini bir kez daha yanlış değerlendirdi" diye devam etti Fleming. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hükümetlerin ve Bono'nun benzer desteğiyle küresel bir demokrasi feneri haline geldi. Dünya çapındaki işletmeler, işgal nedeniyle operasyonlarını Rusya'dan çekti ve teknoloji firmaları Ukrayna'nın dış dünyayla bağlantıda kalmasına yardımcı olmak için acele etti.
Aynı zamanda Rusya, Putin'in sırdaşı Yevgeny Prigozhin ile yakından bağlantılı olan Wagner Group gibi özel müteahhitlerden gelen yabancı savaşçılar ve paralı askerlerle saflarını dolduruyor.

thumbs_b_c_f80cd31cbfce592a75f5c20b3b2435b5

UKRAYNA AÇIKLADI: RUSYA'NIN ZAYİATI BÜYÜK

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-31 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 135 uçak, 131 helikopter, 614 tank, 1735 zırhlı araç, 311 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1201 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 83 insansız hava aracını da kaybetti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de aynı aileden 4 kişi katledilmişti... Dehşeti bir kez daha gözler önüne serdiEdirne'de aynı aileden 4 kişi katledilmişti... Dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi
İngiltere'den dikkat çeken 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumuİngiltere'den dikkat çeken 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu
CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi!

Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi!

Sosyal medyada gündem oldu! Akıllara durgunluk veren görüntü

Sosyal medyada gündem oldu! Akıllara durgunluk veren görüntü

4 gündür kayıptı... Genç kız kafeterya tuvaletinde ölü bulundu

4 gündür kayıptı... Genç kız kafeterya tuvaletinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Kramp, sancı, ağrı... Hepsine veda zamanı!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor

Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.