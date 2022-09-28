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Putin'in seferberlik ilanı ülkeyi karıştırmıştı! Rusya'da yedek askerler göreve başladı

28.09.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilanı sonrası silah altına alınacak olan 300 bin yedek asker arasındaki ilk ekip, eğitimlere başladı. Putin'in geçtiğimi hafta yaptığı çağrı sonrası ülke adeta karışmış ve binlerce genç sokaklara dökülmüştü.

Putin'in seferberlik ilanı ülkeyi karıştırmıştı! Rusya'da yedek askerler göreve başladı

Rus lider Putin'in kısmi seferberlik ilanı ülkeyi adeta karıştırmış ve birçok şehirde protesto düzenlenmişti. Silah altına girmek istemeyen halk, sokağa dökülürken binlerce kişi ise ülkeyi terk etti. Dünyanın gündemine oturan seferberlik kararı sonrası 300 bin kişinin askere alınacağı belirtilirken ilk ekibin eğitimlere başladığı aktarıldı.

İLK ASKERLER EĞİTİME BAŞLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna savaşı nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından 300 bin yedek asker orduya çağrıldı. Birliklerine teslim olan askerler için eğitim noktaları belirlenirken, ilk eğitim alanı Rusya’nın batısındaki Kaliningrad oldu.

"POLİGON ATIŞLARI YAPTIK"

Baltık filosu eğitim sahasında toplanan ilk yedek askerler, kıdemli komutanlar tarafından eğitime alındı. Yedek askerlere silah, teknik, taktik, sağlık, iletişim ve konum belirleme gibi eğitimler verildi. Eğitimlere katılan Aleksandr, "Burada normal bir şekilde eğitimlerimize devam ediyoruz. İlk eğitimlerimizde poligon atışları yaptık" dedi.

"HEMEN ORDUYA KATILDIM"

Seferberlik ilanının ardından ülkesini savunmak üzere orduya katıldığını söyleyen askerlerden biri olan Andrey ise, "Neden burada olmayayım ki? Putin’in açıklamasından sonra ülkemizi savunmak için hemen orduya katıldım. Ben kendimi hazır hissediyorum" ifadelerini kullandı.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, eğitimlere dair görüntüler paylaşırken, askerlerin silah ve diğer teçhizatların bakımları konusunda da eğitim aldığı belirtildi. Görüntülerde, yedek askerlere teorik eğitimlerin yanı sıra arazide atış eğitimleri verildiği de görüldü. Yedek askerlere eğitim veren komutanlardan biri ise, "Yedek askerleri kamuflajlarıyla eğitimlere alıyoruz. Saha çalışmalarında silahlı ve teknik eğitimlerimiz oluyor. Ayrıca teorik eğitimlerimizle de askerleri yetiştiriyoruz" dedi.

TESLİM OLMAYANLAR CEZA ALACAK

Birçok Rus, seferberlik ilanının ardından birliklerine teslim olmak yerine Türkiye’de dahil başka ülkelere gitmeye başlamıştı. Havaalanlarında ve komşu ülkelerin sınırlarında yaşanan yoğunluk üzerine kısmi seferberlik kararına uymayanlar için hapis cezalarının da uygulanması yönünde yasa tasarısı hazırlanmıştı. Rus parlamentosunda kabul edilen yasa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanmıştı. Kremlin Bilgi Servisi’nde yayınlanan kararnameye göre birliklerine teslim olmayan Rus vatandaşları için 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca bu suçu tekrarlayanlara da ağır para cezaları verilmesi kararı alınmıştı. Suçu ilk kez işleyenler bir ile 3 milyon ruble arasında para cezasıyla karşılaşabilecek. Suçu tekrarlayanlar ise 8 ile 10 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker Rusya Vladimir Putin
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