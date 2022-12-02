HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'in son hamlesinde "isabetli" sonuç! Kazakistan'dan fırlatıldı, Rusya görüntüleri paylaştı

Putin'in son hamlesinde "isabetli" sonuç! Kazakistan'dan fırlatıldı, Rusya görüntüleri paylaştı

02.12.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya aylardır Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri takip ederken Putin'in son hamlesi dikkat çekti. Rusya hava savunma için yeni füzesini deniyor. Bunun için Kazakistan'da bir test atışı gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, füzenin hedefi istenen isabetle vurulduğunu açıkladı.

Putin'in son hamlesinde "isabetli" sonuç! Kazakistan'dan fırlatıldı, Rusya görüntüleri paylaştı

Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde yaşananlar dünyayı endişelendirmeye devam ederken Putin savunma sistemini güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'daki Sari Şagan test sahasından yeni bir füzenin fırlatıldığını duyurdu.

SARİ ŞAGAN TEST SAHASINDAN FIRLATILDI

Bakanlığın açıklamasında, Kazakistan'daki Sari Şagan test sahasında Rus hava ve füze savunma birliklerinin muharebe ekibi tarafından yeni bir füze denemesi yapıldığı bildirildi.

5435

Rus hava savunma sistemi için yapılan füze testinin başarıyla gerçekleştirdiği aktarıldı.

"İSTENEN İSABETLE VURULDU"

Füzenin belirlenen hedefi istenen isabetle vurduğu kaydedildi.

1231

Test edilen füzenin özelliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin yanı başında yeni kriz! Savaş gemileri sınırı geçtiTürkiye'nin yanı başında yeni kriz! Savaş gemileri sınırı geçti
Daha oturamadılar bile! Yeni evlerinin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştüDaha oturamadılar bile! Yeni evlerinin üzerine tonlarca ağırlığında kayalar düştü
Yeni sahte doktor skandalı! Ambulansta yakalandıYeni sahte doktor skandalı! Ambulansta yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Rusya füze

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da eğitim uçağı düşmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Annesi ifadesinde anlattı: Başlarını yan yana dayayıp...

Motorine yeniden zam geliyor…

Motorine yeniden zam geliyor…

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.