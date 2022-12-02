Putin'in son hamlesinde "isabetli" sonuç! Kazakistan'dan fırlatıldı, Rusya görüntüleri paylaştı

Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde yaşananlar dünyayı endişelendirmeye devam ederken Putin savunma sistemini güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'daki Sari Şagan test sahasından yeni bir füzenin fırlatıldığını duyurdu.

SARİ ŞAGAN TEST SAHASINDAN FIRLATILDI

Bakanlığın açıklamasında, Kazakistan'daki Sari Şagan test sahasında Rus hava ve füze savunma birliklerinin muharebe ekibi tarafından yeni bir füze denemesi yapıldığı bildirildi.

Rus hava savunma sistemi için yapılan füze testinin başarıyla gerçekleştirdiği aktarıldı.

"İSTENEN İSABETLE VURULDU"

Füzenin belirlenen hedefi istenen isabetle vurduğu kaydedildi.

Test edilen füzenin özelliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

(İHA)

