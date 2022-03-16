Putin kan kaybediyor! Bir darbe daha: Sayı yükseldi

Ukrayna'yı 3 haftadır işgal eden Rus ordusu hem enerji hem de besin tedarikinde sıkıntılar yaşarken aynı zamanda da çok sayıda asker kaybı veriyor. Ukrayna topraklarındaki ilerleyişinin son günlerde yavaşladığı, hatta durma noktasına geldiği belirtilen orduda daha önce 3 generalin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus general Oleg Mityaev'in Mariupol'de salı günü öldürüldüğünü açıkladı. Böylelikle Ukrayna'da öldürülen Rus general sayısı 4'e çıkmış oldu.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in, salı günü Mariupol'de öldüğünü söyledi.
Gerashchenko, Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını söyledi.
3 Mart'ta 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky;
7 Mart'ta Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov;
Böylelikle, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus general sayısı 4'e çıkmış oldu. (haber7.com)
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