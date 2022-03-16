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Putin kan kaybediyor! Bir darbe daha: Sayı yükseldi

16.03.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf da ağır zayiat verirken Vladimir Putin'in ordusunda üst düzey generallerin vurulduğu haberleri geliyor. Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, Putin bir generalini daha kaybederek savaşta ağır darbe aldı.

Putin kan kaybediyor! Bir darbe daha: Sayı yükseldi

Ukrayna'yı 3 haftadır işgal eden Rus ordusu hem enerji hem de besin tedarikinde sıkıntılar yaşarken aynı zamanda da çok sayıda asker kaybı veriyor. Ukrayna topraklarındaki ilerleyişinin son günlerde yavaşladığı, hatta durma noktasına geldiği belirtilen orduda daha önce 3 generalin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus general Oleg Mityaev'in Mariupol'de salı günü öldürüldüğünü açıkladı. Böylelikle Ukrayna'da öldürülen Rus general sayısı 4'e çıkmış oldu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Gerashchenko, 46 yaşındaki Tümgeneral Oleg Mityaev'in, salı günü Mariupol'de öldüğünü söyledi.

Gerashchenko, Mityaev'in 150. motorlu tüfek tümeni komuta ettiğini ve Suriye'de savaştığını söyledi.

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ŞU ANA KADAR 4 RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

  • 3 Mart'ta 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky;

  • 7 Mart'ta Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov;

  • 11 Mart'ta da Doğu Askeri Bölgesi'nin 29. Kombine Silah Ordusu'ndan Tümgeneral Andrei Kolesnikov;
  • 15 Mart'ta ise Tümgeneral Oleg Mityaev; Ukrayna ordusu tarafından öldürüldü.

Böylelikle, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus general sayısı 4'e çıkmış oldu. (haber7.com)

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