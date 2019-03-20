HABER

Putin, Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Tokayev’i tebrik etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 16:43 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’i tebrik etti.Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’e tebrik mesajı gönderdiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’i tebrik etti.
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’e tebrik mesajı gönderdiğini duyurdu. Putin’in mesajında, “Rusya sizin ülkelerimiz arasında stratejik işbirliği ilişkilerini artırmaya yönelik büyük kişisel katkıları olan ve Avrasya sahasında karşılıklı yarara dayalı süreçleri artıran tecrübeli bir devlet adamı olduğunuzu biliyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

“Bu kesinlikle kardeş ülkelerimizin çıkarlarıyla örtüşüyor”
Açıklamada Putin’in tarafların ortak çabaları ile iki ülke arasındaki işbirliklerinde ilerleme kaydetmeye devam edeceğine inandığını belirterek, “Bu kesinlikle kardeş ülkelerimizin çıkarlarıyla örtüşüyor ve bölgesel istikrarın ve güvenliğin güçlendirilmesi ile aynı doğrultuda” dediği kaydedildi.
Nursultan Nazarbayev’in Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından bu göreve geçici olarak Kasım-Jomart Tokayev getirilmişti.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor! Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Korkmaz Karaca’nın Hasip Kaplan’a cevabı sosyal medyada gündem olduKorkmaz Karaca’nın Hasip Kaplan’a cevabı sosyal medyada gündem oldu
İYİ Parti ve CHP’li milletvekillerinden ortak Tank Palet açıklamasıİYİ Parti ve CHP’li milletvekillerinden ortak Tank Palet açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz mesajı

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Zayıf çıkarsak Kaymakamı Valiyi sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

CHP'den 'Kılıçdaroğlu idam edilsin' diyen Akit TV muhabirine tepki

Soylu'nun açıklaması sonrası ortalık karıştı! CHP'de peş peşe istifalar!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.