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Putin koronavirüs testi yaptırdı mı?

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 14:48 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Koronavirüs testi yaptırıp yaptrımadığına ilişkin gelen sorulara "Durumu gayet iyi" yanıtını verdi.

Putin koronavirüs testi yaptırdı mı?

Rusya’da koronavirüs ile mücadele merkezi kurulmasının ardından Rus gazetecilerin sorularını cevaplayan Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, gazetecilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığına dair sorularına yanıt verdi.

Peskov açıklamasında, "Durumu gayet iyi ve kendisi çok sağlıklı. Virüsten korunması için gerekli önlemleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov açıklamasında Türkiye de dahil yurt dışında bulunan Rusya vatandaşlarının sayısının 100 bine yakın olduğunu da belirterek, vatandaşların ülkeye geri dönmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

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