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Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu 'Rusya'nın Kahramanı' ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2019 22:06 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu "Rusya’nın Kahramanı" ilan etti.

Putin mısır tarlasına uçak indiren pilotu 'Rusya'nın Kahramanı' ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 234 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra iki motoruna kuş girmesi sonrası Moskova yakınlarına inişi gerçekleştirilen uçağın pilotunu ‘Rusya’nın Kahramanı’ ilan etti.

Konuyla ilgili gerekli dosyaları imzaladığını belirten Putin, “Uçağın kaptanı ve ikinci pilotuna ‘Rusya’nın Kahramanı’ unvanı verilirken kabin çalışanlarına da 'Cesaret Nişanı' verildi” ifadelerini kullandı.

UCAK

234 yolcu ile birlikte havalanan Ural Havayollarına ait bir Rus yolcu uçağının motoruna kalkışından kısa bir süre sonra iki kuş girmişti. Motorları zarar gören uçak Moskova yakınlarındaki Zhukovsky Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki bir mısır tarlasına acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. (İHA)

234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı234 kişiyi taşıyan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı
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Rusya uçak pilot Rusya’nın Kahramanı

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