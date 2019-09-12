Putin, Netanyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. Görüşmede bölgesel konuların yanı sıra İsrail’de yaklaşan seçimler de ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Soçi kentindeki görüşmesinde güvenlik konuları ele alındı. Aralarında gerçekleşen özel görüşme öncesi basının karşısında açıklamalarda bulunan ikili, önemli konulara değindi. Özellikle Ortadoğu’da yaşanan sürecin görüşüldüğü toplantıda Rusya Devlet Başkanı Putin iki ülke arasındaki işbirliğine dikkat çekti. Rusya ile İsrail arasındaki ilişkilere Netanyahu’nun önemli katkı sunduğunu ifade eden Putin, “Açık konuşmak gerekirse çabalarınız sayesinde güvenliğimiz ve askeri işbirliği konularında büyük aşamalar kaydedildi. Uluslararası terörizm riski devam ettikçe bu ilişkiler daha çok önem kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Anmalar için İsrail’e gidecek

Nazi Almanyası tarafından Yahudilere uygulanan katliamın her yıl anıldığı Auschwitz ve Holokost anma etkinlikleri için İsrail’e gideceğini söyleyen Putin, “İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Reuven Rivlin önümüzdeki yılın başlarında anmalara katılmam için beni İsrail’e davet etti. Lütfen sayın Rivlin’e bu anmalara katılacağımı iletin. Elbette bizim ve İsrail’in sorunlara yaklaşımı ikinci dünya savaşından beri aynı. Yahudi halkı 25 milyon kayıp verdi. Bu ciddi bir rakam” dedi.