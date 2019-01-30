Putin ve Makron Suriye ve Ukrayna krizini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la Suriye ve Ukrayna krizleri üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Suriye ve Ukrayna krizleri üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 27 Ekim’de Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye’nin katılımı ile İstanbul’da yapılan Suriye konulu zirvede alınan kararlar ışığında bölgedeki sorunların değerlendirildiği kaydedildi.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor