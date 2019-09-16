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Putin ve Ruhani Ankara'da! Zirve öncesi ikili görüşmeler yapılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üçlü zirve için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili görüşmeler yürüten liderlerin daha sonra üçlü zirveye geçmesi bekleniyor.

Putin ve Ruhani Ankara'da! Zirve öncesi ikili görüşmeler yapılıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ‘Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, dün saat 20.40’ta Ankara Esenboğa Havalimanına indi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve yetkililer tarafından karşılandı.

Sabah saatlerinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.

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Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Valilik ve Belediye yetkilileri karşıladı.

Erdoğan önce Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştirdikten sonra Putin'i kabul etti. İki liderin görüşmesi sürüyor.

BEŞİNCİ 'ÜÇLÜ ZİRVE' ANKARA'DA

"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Ankara'da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirilmişti.

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üçlü zirve Ankara Suriye putin ruhani

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