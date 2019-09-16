Putin ve Ruhani Ankara'da! Zirve öncesi ikili görüşmeler yapılıyor

Erdoğan önce Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştirdikten sonra Putin'i kabul etti. İki liderin görüşmesi sürüyor.

Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Valilik ve Belediye yetkilileri karşıladı.

Sabah saatlerinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.40'ta Esenboğa Havalimanı'na indi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ve yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirilmişti.

