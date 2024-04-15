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Putin yine yaptı yapacağını! Dünya bu 'süper silahı' konuşuyor: NATO detayı korkuttu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.04.2024 11:07
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Ukrayna savaşıyla dünyanın dikkatini üzerine çeken Rusya'dan yine çok konuşulacak bir hamle geldi. İran-İsrail gerilimi gündem olmuşken Rusya yeni süper silahını denedi. Görüntüleri yayınlanan silah bıraktığı izlerle sosyal medyada viral oldu. 'NATO'yu şaşırtan silah' dış basının da manşetlerinde yerini aldı.

Putin yine yaptı yapacağını! Dünya bu 'süper silahı' konuşuyor: NATO detayı korkuttu

Dünya geçtiğimiz hafta sonu Ortadoğu'daki İran İsrail krizini konuştu. Ancak Rusya lideri Putin'in bir hamlesi tüm gözleri yine kendi üzerine çekmeye yetti. Rusya yeni 'süper silahı'nı test etti. Test sonrası Ukrayna alarma geçerken Rus basını nükleer kapasiteye sahip yeni füze sonrası NATO'nun şaşkına döndüğünü yazdı.

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"NATO ŞAŞKINA DÖNDÜ"

Komsomolskaya Pravda'nın görüş aldığı Rus savunma uzmanı Albay Viktor Baranet Rusya'nın yeni füze testi sonrasında NATO'nun istihbarat teşkilatlarının şaşkına döndüğünü söyledi. Rus gazeteye konuşan uzman isim 'Yılan gibi beyaz kuyruğu olan bir kuyruklu yıldıza benziyordu. Dönen kıvrımları ve dönüşleri, Rusya'nın farklı bölgelerinin (Orenburg, Astrakhan, Volgograd, Dağıstan ve diğerleri) sakinleri tarafından şaşkınlıkla izlendi' dedi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Roket, geçen hafta Kapustin Yar test sahasından fırlatıldı ve gökyüzünde bıraktığı tuhaf duman izleri ile gözlemcileri şaşırttı. Roketin gök yüzünde bıraktığı izlere ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı ve kısa sürede viral oldu.

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BAKANLIK YETERLİ BİLGİYİ VERMEDİ

Rusya savunma bakanlığı, mobil füze fırlatıcısından atılan gizli rokete isim vermeyi reddetti.

Bu fırlatma, Rusya ile Batı arasında Ukrayna nedeniyle gerilimin yüksek olduğu bir dönemde, gelecekteki füze sistemlerine ve hizmette olanlara yönelik devlet test programının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Bakanlık, daha fazla ayrıntı vermeden, 'Fırlatma hedefleri tamamen tamamlandı' bilgisini paylaşmakla yetindi.

DIŞ BASININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

İngiliz basını söz konusu füze için 'süper silah' benzetmesi yaptı. The Sun bu gelişmeyi 'Putin, Batı'nın tespitini önlemek için gökyüzünde 'vals yapan' yeni nükleer kapasiteli balistik füze 'süper silahı' fırlattı' manşeti ile duyurdu.

Bir başka İngiliz gazete Mirror 'Putin gökyüzünde dönerek NATO'nun tespitini önleyebilecek yepyeni bir süper füzeye sahip' yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
NATO silah putin
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