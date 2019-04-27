HABER

Putin’in kurduğu muhafız biriminin en güzel kadın polisi seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 yıl önce talimatıyla kurulan Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi’nde görev yapan kadın polisler arasında yapılan seçmelerde en güzel kadın polis Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova oldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 ylında talimatıyla özellikle Rusya’da terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kurulan Ulusal Muhafız Federal Servisi’nde (Rosgvardiya ) görev yapan kadın polisler arasında seçmeler yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 yıl önce talimatıyla kurulan Rusya Ulusal Muhafız Federal Servisi’nde görev yapan kadın polisler arasında yapılan seçmelerde en güzel kadın polis Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 ylında talimatıyla özellikle Rusya’da terör olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kurulan Ulusal Muhafız Federal Servisi’nde (Rosgvardiya ) görev yapan kadın polisler arasında seçmeler yapıldı. Üniformalarıyla fotoğraf çeken kadın polisler yarışmaya katılarak muhafız biriminin internet sitesi üzerinden oylama yapıldı. 3 milyondan fazla Rus’un katıldığı oylamada 57 binden fazla oy alan Rusya’nın Ekaterinburg bölgesinden Anna Khramtsova en güzel kadın polis seçildi. İvanova bölgesinden Yulia Gladysheva ikinci olurken Seversk bölgesinden Shkolnaya Natalia üçüncü oldu. Yarışmada toplam 12 kadın polis dereceye girerek başarı elde etti.
2020 yılının takviminde yer alacaklar
Rusya’da yeni kurulan servisin tanıtımı için büyük çaba sarf edilirken Rosgvardiya tarafından yapılan seçmelerde dereceye giren toplam 12 kadın polis servisin 2020 yılı takviminde yer alacak kuruluşlarını temsil edecek. Rosgvardiya tarafından yapılan açıklamada oylamanın çok hassas gerçekleştirildiği, kadın polislerin akraba, arkadaş ve yakınlarının yanıltıcı oylama yapmaması için tüm önlemlerin alındığını ve gerçek sonuçlara göre kazananların ve dereceye girenlerin belirlendiği açıklandı. Kuruluş internet sitesinde yarışmayı kazanan Anna Khramtsova isimli kadın polisin görüntülerini paylaşarak güzelliğinin yanı sıra başarılarından bahsetti. Kuruluştan yapılan açıklamada kuruluşun bu gibi tanıtım araçlarına devam edeceği vurgulandı.

PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyorKırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor
Koçların ’Sultan’ı birinciliği kimseye kaptırmadıKoçların ’Sultan’ı birinciliği kimseye kaptırmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Trump duyurdu! ABD, BM Silah Ticareti Anlaşması'ndan çekiliyor

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Erotik sahnelerle ilgili ilginç bilgi! Kadın oyuncular...

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Kırgız Türkleri geleneklerini devam ettiriyor

Ankara'da dev operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Ankara'da operasyon! Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

Dışişleri Bakanlığı: Portekiz Parlamentosu’nun açıklamasını reddediyoruz!

Çok sert tepki: Açıklamayı reddediyoruz!

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

Kaza yapan aracın LPG tankı patladı: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.