QAnon yanlıları Kongre Binası’na baskın yapan grubun bir parçasıydı

Tüylü şapkasıyla Senato salonunun kürsüsüne oturan “QAnon şamanı”, QAnon dünyasında iyi bilinen bir figür.
Tişörtünde Q harfi ve aynı zamanda komplo teorisinin sloganı da olan “plana güven” ifadesi yer alan adam, Kongre Binası’nda bir polis memuruyla karşı karşıyayken görüntülendi.
HuffPost muhabiri Igor Bobic tarafından çekilen bir diğer videoda aynı adamın bir polisi merdivenlere doğru kovaladığı da görülüyor.
Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK— Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021
Senato binasının içinde de elinde “Çocukları kurtarın” sloganının yazılı olduğu pankart taşıyan bir kadın görüntülendi. Bu slogan, QAnon yanlılarının var olduğuna inandığı ve içinde Hilary Clinton’ın da dahil olduğu çocuk kaçakçısı çetesine karşı kullandığı bir slogan olduğu biliniyor.
Sosyal medya platformlarının QAnon’un yayılma faaliyetlerini durdurmaya çalıştığı da biliniyor. Twitter, QAnon hesabını Temmuz 2020’de engelledi ve Ekim ayında Facebook tehlikeli komplo içeriklerini kaldıracağını açıkladı. YouTube ise QAnon yayınlarını kısmi olarak yasakladı. Ancak sosyal medyadaki denetim çabaları başarılı olmadı ve içerikler hızla tekrar geri döndü. Genel kanı, bu tür müdahalelerin yapılmasında geç kalındığı yönünde.
İnternetin tenha köşelerinde başlayan komplo teorileri artık ana akıma çok daha yakın ve hatta Kasım ayında Temsilciler Meclisi’ne giren Marjorie Taylor Greene’in QAnon’a inandığı söyleniyor.
Trump’ın, geçmişte QAnon komplocularına destek verdiği de söylenenler arasında. Trump’ın grup hakkında çok az şey bilmesine karşın grubun çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadele konusundaki temel ilkelerini onayladığı söyleniyor.
Bu yaz yapılan bir basın toplantısında bu konu sorulunca Trump “Hareket hakkında, beni çok sevdiklerini bilmenin dışında başka bir şey bilmiyorum ve bunu takdir ediyorum” demişti.
Sosyal medyada ve Trump yanlısı mesaj panolarında, Trump tarafından yönetilen ve ABD Kongre’sine yönelik saldırılar hakkında QAnon ibarelerinde çoğalma olduğu belirtiliyor.
Gerçek dünyada şiddete yol açan Pizzagate komplo teorisi gibi QAnon’un yıllar sürecek fiziksel sonuçları olacağı düşünülüyor.