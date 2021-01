QAnon yanlıları Kongre Binası’na baskın yapan grubun bir parçasıydı

Tüylü şapkasıyla Senato salonunun kürsüsüne oturan “QAnon şamanı”, QAnon dünyasında iyi bilinen bir figür.

Tişörtünde Q harfi ve aynı zamanda komplo teorisinin sloganı da olan “plana güven” ifadesi yer alan adam, Kongre Binası’nda bir polis memuruyla karşı karşıyayken görüntülendi.

HuffPost muhabiri Igor Bobic tarafından çekilen bir diğer videoda aynı adamın bir polisi merdivenlere doğru kovaladığı da görülüyor.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK