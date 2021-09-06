Qualcomm Snapdragon 898 belirli cihazlarda kullanılacak

Tek çekirdekte 720 ve çok çekirdekte 1919 puan alan Qualcomm Snapdragon 898, bu zorlu rekabette alemin zirvesinde görünüyor. Çok çekirdekli puan için Geekbench kıyaslamalarına gidersek, Snapdragon 898 diğerlerine göre rahat bir galibiyet elde edecek. Diğer özellikler arasında çift Bölüm 3400 mimarisi ve bir Adreno 730 GPU bulunuyor.

Ek olarak, Qualcomm Snapdragon 898 yonga seti toplam 8 çekirdeğe sahip ve şimdilik ana frekans sadece 1.78 Ghz gibi görünüyor, sızıntı yapan kaynaklardan biri, seri üretim başlar başlamaz bu sayıların kesinlikle artacağını umuyor. Ve bu radikal iyileştirmelerle, güç tüketiminin de daha yüksek olmasını bekliyoruz.

SNAPDRAGON 898'İN İLK TALİPLİLERİNDEN BİRİ VIVO

Daha önce öğrenildiği gibi üretim Samsung ve TSMC arasında bölünecek ve Snapdragon 898 işlemcinin Plus varyantı 2022’nin ikinci çeyreği gibi erken bir tarihte piyasaya çıkabilir. İlginç bir şekilde Vivo, ilk birkaç marka arasında yer alacak. Snapdragon 898 ile güçlendirilmiş bir akıllı telefon piyasaya sürecek.

İşlemci, Aralık Qualcomm Zirvesi’nde resmi olarak tanıtıldığında bu konuda daha fazla bilgiye sahip olacağız. Bakalım yeni yonga setleri telefonlara nasıl bir güç katacak?

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