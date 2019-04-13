Rabia Naz için adalet istediler

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, geçen yıl evinin önünde yaralı bulunup, hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) olayının aydınlatılmasını isteyen Mersin Kadın Meclisi üyeleri, kent merkezinde eylem yaptı.

Pozcu semtinde GMK Bulvarı üzerinde bir araya gelen Mersin Kadın Meclisi üyeleri, ellerinde pankart ve dövizler açarak, "Rabia Naz için adalet istiyoruz" ve "Başka Rabialar olmayacak" sloganları attı. Rabia Naz'ın ölüm nedeninin açığa çıkarılmasını isteyen kadınlar adına açıklama yapan Kadın Meclisi İl başkanı Fatma Menteş, "Rabia Naz'ın aramızdan ayrılışının birinci yılı. Koskoca 1 yıl boyunca hiçbir şüphenin üzerine gidilmedi. Bugün Türkiye'nin birçok meydanında Rabia Naz için adalet istiyoruz" dedi.

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